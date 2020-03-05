【美股開市】美股過山車 道指重挫700點

美國前副總統拜登（Joe Biden）於「超級星期二」民主黨初選大勝，反壓左翼參議員桑德斯（Bernie Sanders）的利好因素減退，市場再次聚焦聯儲局日前大幅減息引起的經濟憂慮，美股延續近日的過山車走勢，道指周四開市急挫787點，低見26303點。

道指成份股全線下跌，高盛（美：GS）領跌挫4%，蘋果（美：AAPL）為交投最活躍的藍籌股，跌2.6%；30隻成份股中，僅得沃爾瑪（美：WMT）跌幅少於2%。

主要資產表現 今日變幅 最新報＊ 美國道指 -672點 26418點 美國標指 -78點 3051點 美國納指 -177點 8840點 歐洲Stoxx 600指數 -1.9% 379.04點 美匯指數 -0.4% 96.98 歐元 +0.4% 1.1182美元 日圓 +0.6% 106.87兌1美元 美國2年債息 -1點子 0.5717厘 美國10年債息 -1點子 0.9392厘 紐約期油 +0.3% 46.94美元 倫敦布蘭特期油 -0.1% 51.06美元 現貨金 +1.2% 1656.76美元 ＊截至本港晚上10時45分

記者：嚴智勇