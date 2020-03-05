【美股開市】美股過山車 道指重挫700點

上一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情（03月06日 時間00:00）
美國前副總統拜登（Joe Biden）於「超級星期二」民主黨初選大勝，反壓左翼參議員桑德斯（Bernie Sanders）的利好因素減退，市場再次聚焦聯儲局日前大幅減息引起的經濟憂慮，美股延續近日的過山車走勢，道指周四開市急挫787點，低見26303點。
道指成份股全線下跌，高盛（美：GS）領跌挫4%，蘋果（美：AAPL）為交投最活躍的藍籌股，跌2.6%；30隻成份股中，僅得沃爾瑪（美：WMT）跌幅少於2%。
|主要資產表現
|今日變幅
|最新報＊
|美國道指
|-672點
|26418點
|美國標指
|-78點
|3051點
|美國納指
|-177點
|8840點
|歐洲Stoxx 600指數
|-1.9%
|379.04點
|美匯指數
|-0.4%
|96.98
|歐元
|+0.4%
|1.1182美元
|日圓
|+0.6%
|106.87兌1美元
|美國2年債息
|-1點子
|0.5717厘
|美國10年債息
|-1點子
|0.9392厘
|紐約期油
|+0.3%
|46.94美元
|倫敦布蘭特期油
|-0.1%
|51.06美元
|現貨金
|+1.2%
|1656.76美元
|＊截至本港晚上10時45分
記者：嚴智勇