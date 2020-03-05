  • 18°C
香港時間 : 2020306日 (五) 00:33
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【美股開市】美股過山車 道指重挫700點

環球經濟金融 23:04 2020/03/05

分享：

美國前副總統拜登（Joe Biden）於「超級星期二」民主黨初選大勝，反壓左翼參議員桑德斯（Bernie Sanders）的利好因素減退，市場再次聚焦聯儲局日前大幅減息引起的經濟憂慮，美股延續近日的過山車走勢，道指周四開市急挫787點，低見26303點。

道指成份股全線下跌，高盛（美：GS）領跌挫4%，蘋果（美：AAPL）為交投最活躍的藍籌股，跌2.6%；30隻成份股中，僅得沃爾瑪（美：WMT）跌幅少於2%。

主要資產表現
  今日變幅 最新報＊
美國道指 -672點 26418點
美國標指 -78點 3051點
美國納指 -177點 8840點
歐洲Stoxx 600指數 -1.9% 379.04點
     
美匯指數 -0.4% 96.98
歐元 +0.4% 1.1182美元
日圓 +0.6% 106.87兌1美元
     
美國2年債息 -1點子 0.5717厘
美國10年債息 -1點子 0.9392厘
     
紐約期油 +0.3% 46.94美元
倫敦布蘭特期油 -0.1% 51.06美元
現貨金 +1.2% 1656.76美元
     
＊截至本港晚上10時45分    

記者：嚴智勇 

美股 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（03月06日 時間00:00）

下一篇文章

泰國旅遊局急否認 官方沒要求中港澳入士隔離14日
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【日本疫情分佈圖】停香港免簽證 確診連續兩日激增
【日本疫情分佈圖】停香港免簽證 確診連續兩日激增
【日本簽證】日本暫停港澳免簽入境 中韓旅客強制隔離14日
【日本簽證】日本暫停港澳免簽入境 中韓旅客強制隔離14日
【美國疫情分佈圖】紐約激增10確診 加州首死緊急狀態
【美國疫情分佈圖】紐約激增10確診 加州首死緊急狀態
【歐洲疫情分佈圖】意大利107死高於伊朗 全國停課
【歐洲疫情分佈圖】意大利107死高於伊朗 全國停課
德國懶理世衛定性 宣布全球瘟疫大流行
德國懶理世衛定性 宣布全球瘟疫大流行
泰國旅遊局澄清 旅客抵泰不需隔離14日
泰國旅遊局澄清 旅客抵泰不需隔離14日