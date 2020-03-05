【日本疫情】日本停香港免簽、中韓簽證　損失多少？

▲ 日本政府宣布針對港中韓三地旅客嚴厲的新防疫措施，中韓旅客要隔離14日，暫停香港免簽訪日。截至3月5日，日本累積確診個案1047。

因應新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情形勢嚴峻，日本周四（3月5日）傍晚宣布新防疫措施，下周一（3月9日）起，中韓旅客須在指定場所接受強制隔離14日，同時暫停香港及澳門的免簽證入境待遇，有關措施暫定直至3月底。

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截至3月5日，日本累計1039宗新冠肺炎確診個案，當中包括706名郵輪「鑽石公主號」的乘客及船員。

香港、中國、韓國均為訪日旅客主要來源地，但日本政府針對三地旅客採取十分嚴厲的防疫措施，意味日本將損失三地旅客，本地旅遊業受巨大衝擊。

暫停香港免簽入境 一年損失旅客229萬

日本於1月10日曾公開訪日旅客人數整體數字，去年訪日旅客約3188萬人次。

日本國家旅遊局（JNTO）1月17日公布的數據顯示，2019年各主要國家和地區的訪日遊客人數中，中國大陸遊客達到959.43萬人次，創出歷史新高，佔到整體的3成。韓國旅客為558.46萬人次。除中韓以外，居第3位的台灣為489.06萬人次，居第4位的香港為229.07萬人次。

日本暫停香港免簽證入境 一年將損失港旅客229萬人。而現時嚴厲的措施，讓中韓兩地旅客訪日也需一番斟酌，換言之，一年損失港中韓三地旅客近1747萬人。

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2月中國旅客減少 日本旅遊業損失101億元

日本觀光廳同日（1月17日）發布的數據顯示，去年訪日旅客消費達到4.8萬億日元（約3489億港元），創出歷史新高。

國際民用航空組織（ICAO）2月13日針對中國疫情擴大使航班減少，對日本經濟産生的影響發布推算報告。報告指出，2020年第1季度日本旅遊相關損失可能達到約13億美元（約101億港元），主要原因是中國旅客顯著減少。

ICAO指出，新型冠狀病毒對經濟的影響將超過2003年SARS時的影響。與當時比，連接中國與各地的交通網路更發達，航班的停飛規模也更大。

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責任編輯：陳華