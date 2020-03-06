【新股IPO】興業物暗盤料逆市升　3新股今截孖展（附上市時間表）

【興業物聯公開部分11.2萬人認購，超購1413倍，券商料升5成】河南省物業管理服務供應商興業物聯 （新上市編號：09916） 公布招股結果，以1.99元近上限定價，集資淨額1.7億元，香港公開發售部分近11.2萬人認購，超額認購1413倍，超越錄1211倍超購的新石文化 （01740） ，登上年度「集資王」寶座。

該股一手中籤率3%，300手（600000股）穩獲1手，國際配售股份亦獲大幅超額認購。興業物聯將於今日收市後進行暗盤交易。

信誠證券聯席董事張智威曾指，物管企業在疫情下仍收入穩定，資金為避險亦紛紛轉倉至物管板塊，興業物聯因而受追捧，加上該股規模較細，亦獲大額超購，在規模細、求過於供及獲大額超購的情況下，加上目前物管板塊當炒，預料興業物聯升幅有望達4至5成。

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九尊數字互娛、建中建設、生興控股今截孖展 反應均較慢熱

避險資金續流入物管板塊，內地鴻坤集團旗下物業管理服務供應商燁星集團 （新上市編號：01941） 昨截止公開認購，綜合多間券商數據，公開發售部分孖展已超額認購約1061倍，孖展金額逾168億元，該股將於下周五（13日）掛牌。

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另外，九尊數字互娛 （新上市編號：01961） 、建中建設 （新上市編號：00589） 及生興控股 （新上市編號：01472） 將於今日截止孖展認購，除生興控股未足額外，九尊數字互娛及建中建設孖展均超額約4倍，錄約1億元孖展額。

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新股孖展認購情況：

股份 業務 孖展額（元） 超購（倍） 入場費（元）/（一手股數） 燁星集團 （01941） 內地鴻坤集團旗下物管商 168億 1061 3191.9 （2000） 九尊數字互娛 （01961） 手機遊戲開發商 1.3億 4.7 3636.3 （2000） 建中建設 （00589） 內地建築服務供應商建 1.4億 4.4 3333.3 （2000） 生興控股 （01472） 香港土木工程承建商 783萬 未足額 3181.8 （5000） 蜆壳電業 （02381） 香港老牌風扇生產商 629萬 未足額 2303 （6000）

港交所擬要求有意上市的公司 披露疫情對業務影響

外電引述消息指，港交所 （00388） 擬要求申請上市的公司，披露新型肺炎疫情對業務的影響，向該等公司提出5個特定問題，包括疫情有否破壞供應鏈、有否影響潛在客戶、應急方案、若公司要暫停運作，手頭現金消耗的速度等。

港交所發言人表示，根據上市規則，申請上市的公司必須提供足夠資訊，確保潛在投資者能對新股作出評估。

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諾誠健華醫藥聆訊過關 料下周三招股

根據港交所網站顯示，未錄盈利內地生物科技公司諾誠健華醫藥已通過上市聆訊，摩根士丹利及高盛為聯席保薦人。據外電報道指，該企現已展開路演，並以電話或視像模式進行，計劃集資2億至3億美元（約15.6億至23.4億港元），預計3月11日（下周三）開始招股。

諾誠健華醫藥是處於臨床階段的生物醫藥公司，主要研發治療癌症及自身免疫性疾病的分子靶向藥物。集團於2015年11月成立，由醫學界名人西湖大學校長、中國著名結構生物學家施一公，及PPD旗下BioDuro前行政總裁兼首席科學官崔霽松創立。

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責任編輯：趙偉津