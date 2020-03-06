【新股IPO】興業物暗盤料逆市升　3新股今截孖展（附上市時間表）

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【盈警盈喜】一文看清企業盈喜盈警 中國稀谷去年度虧損大減（不斷更新）
【興業物聯公開部分11.2萬人認購，超購1413倍，券商料升5成】河南省物業管理服務供應商興業物聯 （新上市編號：09916） 公布招股結果，以1.99元近上限定價，集資淨額1.7億元，香港公開發售部分近11.2萬人認購，超額認購1413倍，超越錄1211倍超購的新石文化 （01740） ，登上年度「集資王」寶座。
該股一手中籤率3%，300手（600000股）穩獲1手，國際配售股份亦獲大幅超額認購。興業物聯將於今日收市後進行暗盤交易。
信誠證券聯席董事張智威曾指，物管企業在疫情下仍收入穩定，資金為避險亦紛紛轉倉至物管板塊，興業物聯因而受追捧，加上該股規模較細，亦獲大額超購，在規模細、求過於供及獲大額超購的情況下，加上目前物管板塊當炒，預料興業物聯升幅有望達4至5成。
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九尊數字互娛、建中建設、生興控股今截孖展 反應均較慢熱
避險資金續流入物管板塊，內地鴻坤集團旗下物業管理服務供應商燁星集團 （新上市編號：01941） 昨截止公開認購，綜合多間券商數據，公開發售部分孖展已超額認購約1061倍，孖展金額逾168億元，該股將於下周五（13日）掛牌。
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另外，九尊數字互娛 （新上市編號：01961） 、建中建設 （新上市編號：00589） 及生興控股 （新上市編號：01472） 將於今日截止孖展認購，除生興控股未足額外，九尊數字互娛及建中建設孖展均超額約4倍，錄約1億元孖展額。
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新股孖展認購情況：
|股份
|業務
|孖展額（元）
|超購（倍）
|入場費（元）/（一手股數）
|燁星集團 （01941）
|內地鴻坤集團旗下物管商
|168億
|1061
|3191.9 （2000）
|九尊數字互娛 （01961）
|手機遊戲開發商
|1.3億
|4.7
|3636.3 （2000）
|建中建設 （00589）
|內地建築服務供應商建
|1.4億
|4.4
|3333.3 （2000）
|生興控股 （01472）
|香港土木工程承建商
|783萬
|未足額
|3181.8 （5000）
|蜆壳電業 （02381）
|香港老牌風扇生產商
|629萬
|未足額
|2303 （6000）
港交所擬要求有意上市的公司 披露疫情對業務影響
外電引述消息指，港交所 （00388） 擬要求申請上市的公司，披露新型肺炎疫情對業務的影響，向該等公司提出5個特定問題，包括疫情有否破壞供應鏈、有否影響潛在客戶、應急方案、若公司要暫停運作，手頭現金消耗的速度等。
港交所發言人表示，根據上市規則，申請上市的公司必須提供足夠資訊，確保潛在投資者能對新股作出評估。
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諾誠健華醫藥聆訊過關 料下周三招股
根據港交所網站顯示，未錄盈利內地生物科技公司諾誠健華醫藥已通過上市聆訊，摩根士丹利及高盛為聯席保薦人。據外電報道指，該企現已展開路演，並以電話或視像模式進行，計劃集資2億至3億美元（約15.6億至23.4億港元），預計3月11日（下周三）開始招股。
諾誠健華醫藥是處於臨床階段的生物醫藥公司，主要研發治療癌症及自身免疫性疾病的分子靶向藥物。集團於2015年11月成立，由醫學界名人西湖大學校長、中國著名結構生物學家施一公，及PPD旗下BioDuro前行政總裁兼首席科學官崔霽松創立。
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責任編輯：趙偉津