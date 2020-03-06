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山寨版《瘟疫公司》悄悄上架　為何可通過審查？

科技 10:00 2020/03/06

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《疫情解藥》的遊戲玩法、操作介面、甚至是Logo，都與《瘟疫公司》幾乎一模一樣，顯然就是《瘟疫公司》的山寨版。

新冠肺炎COVID-19（武漢肺炎）疫情嚴峻，期間以病疫為主題的手遊《瘟疫公司》（Plague Inc.）就再次成為全球玩家的焦點。日前中國國家網信辦卻以「存在違反國內法律內容」，將遊戲從中國 App Store 下架。此時，突然有一款與《瘟疫公司》玩法和介面極為相似，但內容相反的遊戲卻在中國正式上架。

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根據App Store和Google Play兩個平台的資訊顯示，《疫情解藥》是由於俄羅斯註冊的開發商Action Portal發行，在中國平台的上架時間約在2月中旬左右，而且不管是其遊戲玩法、操作介面、甚至是Logo，都與《瘟疫公司》幾乎一模一樣，顯然就是《瘟疫公司》的山寨版。

根據App Store和Google Play兩個平台的資訊顯示，《疫情解藥》是由於俄羅斯註冊的開發商Action Portal發行，在中國平台的上架時間約在2月中旬左右。

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有微博網民「毒舌大表哥DS」就發表評論指，手機遊戲《瘟疫公司》在國內被和諧下架之後，竟審批所謂正能量遊戲《疫情解藥 ─ 避免世界瘟疫末日》。不過，《疫情解藥》完全就是把《瘟疫公司》從玩法到介面抄襲一遍，再把瘟疫傳到全世界改為研究疫苗幫助全世界。而這隻充滿正能量的《疫情解藥》更要每週收費人民幣98元（約港幣110元），不明白為何此遊戲能成功留在中國App Store 上，沒有被下架的問題。不過該網民的貼文已經刪除。

《疫情解藥》同樣以世界地圖為主頁，可以看到各個國家，有多少人感染和死亡，目標升級不同的疫苗，幫助全國疫情。可是，遊戲製作非常馬虎，沒有站在玩家立埸考慮，介面說明﹑新手教學完全忽略，只見地圖上有錢可以拾獲，到一定數目後就能升級疫苗，但卻沒有告知玩家病毒內容是什麼。

目前《疫情解藥》的評分僅為1.2顆星，遭受網民負面評論。中國歷來的山寨行為都飽受批評，而此次《瘟疫公司》被抄襲事件更惹起廣泛關注，在涉及知識產權問題的同時，也再次令人注意到北京當局的內容審查。

責任編輯：施雯雯

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