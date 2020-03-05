【新冠肺炎】全球大型企業暫停出差　損失超過3600億

▲ Global Business Travel Association預估，武漢肺炎令全球相關行業錄得470億美元損失。（法新社圖片）

新冠肺炎（武漢肺炎）對全球經濟活動影響嚴重，不少大型商務會議、展覽相繼取消。為顧及員工安全，多間企業建議員工取消公幹。有報告指，預計此對商務旅遊相關的行業每月造成470億美元（約3652億港元）損失。

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早前，網商巨頭亞馬遜（Amazon）呼籲其80萬名員工押後任何不必要的行程；雀巢亦通知旗下超過29萬名員工，限制境內旅遊及暫停出境旅遊等。其他的公司例如L’Oréal、Facebook亦有相關政策。

根據Global Business Travel Association的資料顯示，商務旅行佔全球旅遊收益接近26%，規模達1.5萬億美元。該協會又預估，武漢肺炎令全球相關行業錄得470億美元損失。同時，該會亦訪問400名企業，有95%已取消來往中國的公幹，另外亦有45%取消前往日本及南韓。

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有分析更指，航空公司的收入有近55%是來自商務旅客，因他們主要乘坐商務或頭等級別。不過，2月尾機票銷量已比去年同期下跌9%；三藩市亦有酒店的入住率下滑11%。

責任編輯：葉泳珊