  • 18°C
香港時間 : 2020305日 (四) 21:31
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【新冠肺炎】全球大型企業暫停出差　損失超過3600億

商業 20:48 2020/03/05

分享：

Global Business Travel Association預估，武漢肺炎令全球相關行業錄得470億美元損失。（法新社圖片）

新冠肺炎（武漢肺炎）對全球經濟活動影響嚴重，不少大型商務會議、展覽相繼取消。為顧及員工安全，多間企業建議員工取消公幹。有報告指，預計此對商務旅遊相關的行業每月造成470億美元（約3652億港元）損失。

【新冠肺炎】企業陸續復工　生產力何時恢復？

早前，網商巨頭亞馬遜（Amazon）呼籲其80萬名員工押後任何不必要的行程；雀巢亦通知旗下超過29萬名員工，限制境內旅遊及暫停出境旅遊等。其他的公司例如L’Oréal、Facebook亦有相關政策。

根據Global Business Travel Association的資料顯示，商務旅行佔全球旅遊收益接近26%，規模達1.5萬億美元。該協會又預估，武漢肺炎令全球相關行業錄得470億美元損失。同時，該會亦訪問400名企業，有95%已取消來往中國的公幹，另外亦有45%取消前往日本及南韓。

【新冠肺炎】印度瑜伽導師作「防疫之歌」　提信奉者戴口罩勤洗手（有片）

有分析更指，航空公司的收入有近55%是來自商務旅客，因他們主要乘坐商務或頭等級別。不過，2月尾機票銷量已比去年同期下跌9%；三藩市亦有酒店的入住率下滑11%。

責任編輯：葉泳珊

相關文章

【新冠肺炎】日本暫停港人免簽證　代購生意恐跌3至4成（20:30更新）
今日
【新冠肺炎】日本暫停港人免簽證　代購生意恐跌3至4成（20:30更新）
【新冠肺災】政府23億助港商生產口罩　鍾國斌：不設實際
今日
【新冠肺災】政府23億助港商生產口罩　鍾國斌：不設實際
商務出差注意　商務艙機票可能比經濟艙平逾6000元
2020/01/17
商務出差注意　商務艙機票可能比經濟艙平逾6000元
【武漢肺炎】農曆新年後　料日本飛中國機票跌5至6成
2020/01/23
【武漢肺炎】農曆新年後　料日本飛中國機票跌5至6成
【武漢肺炎】國泰及港龍航空　豁免重新訂位及改航點費用
2020/02/13
【武漢肺炎】國泰及港龍航空　豁免重新訂位及改航點費用
機票 酒店 經濟 航空 展覽 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

上一篇文章

【日本封關】留港避疫情　除了行山還有哪些效遊選擇？

下一篇文章

【新冠肺災】政府23億助港商生產口罩　鍾國斌：不設實際
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩供應】中科工程夥租鋪賣口罩　料本月中到港每個售少於2.45元
【口罩供應】中科工程夥租鋪賣口罩　料本月中到港每個售少於2.45元
【口罩供應】藥房口罩現貨賣幾錢？　門市價格追蹤
【口罩供應】藥房口罩現貨賣幾錢？　門市價格追蹤
【新冠肺炎】印尼、泰國口罩如何選　65元一盒口罩信得過？（附連結）
【新冠肺炎】印尼、泰國口罩如何選　65元一盒口罩信得過？（附連結）
【口罩供應】港商印度包口罩生產線　月產3百多萬供港每個售2.78元(附訂講link)
【口罩供應】港商印度包口罩生產線　月產3百多萬供港每個售2.78元(附訂講link)
【口罩供應】口罩生產資助　港商外地產口罩供港人未能受惠
【口罩供應】口罩生產資助　港商外地產口罩供港人未能受惠
【口罩供應】口罩核心熔噴布漲價　中科工程正研發代替品最快本月發布
【口罩供應】口罩核心熔噴布漲價　中科工程正研發代替品最快本月發布