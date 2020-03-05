旺角創興廣場外頻爆暴力示威激戰　廖創興去年少賺58%

▲ 廖創興指出，2019年下半年，所有香港租賃物業均受到本地社會事件的嚴重影響，創興廣場位處於旺角核心，為最受影響的地區之一。

旺角彌敦道去年爆發激烈示威衝突，位於滙豐旺角總行附近的創興廣場，是旺角飲食的主要蒲點，更有小米 （01810） 地舖撑場，同時亦有優品360 （02360） 租戶，兩家店舖均遭受破壞，廖創興 （00194） 公布去年全年業績時指出，2019年下半年，所有香港租賃物業均受到本地社會事件的嚴重影響，創興廣場位處於旺角核心，為最受影響的地區之一。交通中斷、商店關閉及遊客人數急劇減少，對該商場大多數租戶的業務和收入均影響嚴重。

廖創興指出，創興廣場去年租金收入1.1億元，按年減少20萬元，出租率92%，不過，自新冠肺炎爆發以來，許多餐飲業租戶已經終止和╱或暫停了業務，直至疫情結束，預期物業在2020年上半年的租金收入，將受到影響。

為支持及舒緩租戶經營壓力，管理層已經啟動了一系列針對性措施，和短期租金寬減計劃，但仍難估計長期社會活動和隨後爆發之疫情，對2020年全年收入的影響。

廖創興去年純年按年下跌57.6%至4.3億元，主要因物業重估收益及物業發展溢利減少。派末期息38仙，按年下跌20.8%，全年派60仙，現價股息率由7.6厘跌至6.5厘。期內，公司收入按年下跌30.5%至12.76億元。

另外，集團去年收購三水區的土地已經交付，並完成初步的現場勘察和圍牆工程，預計今年第4季度展開。

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