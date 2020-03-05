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【新冠肺炎】南韓程式人員研發疫情追蹤App　逾百萬人下載

科技 20:30 2020/03/05

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鑑於南韓的感染人數不斷增多，當地就有程式開發人員自行設計了一個手機程式「Corona 100m」， 方便用家查閱更多患者的資料。

新冠肺炎COVID-19（武漢肺炎）疫情在全球不斷擴散，為了讓公眾更清楚當地確診患者的居住地點以及曾到訪的地區，不少國家都設有網站提供相關的資訊。鑑於南韓的感染人數不斷增多，當地就有程式開發人員自行設計了一個手機程式「Corona 100m」， 方便用家查閱更多患者的資料。

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目前，南韓的確診總數累計共6088名，成為中國以外最多確診數字的國家。由當地程式開發人員設計的「Corona 100m」是一款可令用家查看已確認新冠肺炎患者的確診日期、國籍、性別、年齡，以及患者曾於發病期間到訪過的地方。此韓國追蹤疾病的應用程式自上月初推出以來，下載量激增；更在Google Play商店熱門下載排行榜中排名第六。

由當地程式開發人員設計的「Corona 100m」是一款可令用家查看已確認新冠肺炎患者的確診日期、國籍、性別、年齡，以及患者曾於發病期間到訪過的地方。

開發人員表示，希望該程式可以使人們意識到自己與確診患者是否鄰近，從而加強防護措拖以及注意個人衛生。他們亦提及隨著上星期確診人數的激增，大量的下載次數更令伺服器一度出現故障，幸好目前有關問題已經解決。目前該程式的每小時下載量高達2萬人次，自2月11日推出以來，目前已逾100萬人下載，反映民眾的擔憂。

責任編輯：施雯雯

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