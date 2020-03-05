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TVB即抽起《議事論事》、《頭條新聞》　但突然又唔播卡通？

金融經濟 19:39 2020/03/05

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電視廣播（TVB，00511）旗下翡翠台臨時節目調動，將6時播出的港台節目《議事論事》抽起，一度宣布改播卡通片《忍者亂太郎：亂遊太空》，其後再在臨近7時宣布改播外購新聞節目《採訪最前線》，已有廣東話配音，首集內容講述愛沙尼亞脫離蘇聯獨立後，面對俄羅斯入侵的壓力，普通市民參與軍事訓練，市民投訴北約惹事生非。

YVB翡翠台臨近6時，於節目滾動訊息通告《議事論事》及《頭條新聞》停播。

TVB目前周五的6時節目，仍顯示為《忍者亂太郎：亂遊太空》，是少有6時後仍播放卡通動畫，未來仍排期播放的港台節目，仍有《鏗鏘集》（9/3）、《醫生與你》（10/3）、《沒有牆的世界VII - 閃亮舞台》（12/3），以及3月12日（下周四）的節目表，仍顯示有今日抽起的《議事論事》。

通訊事務管理局昨公布，撤銷向本地免費電視節目服務持牌機構發出須播放香港電台節目的指示，港台對免除有關要求並無異議。電視廣播  （00511）  旗下無綫電視（TVB）隨即宣布，經徵詢商務及經濟發展局後，決定即時撤銷無綫電視須播放香港電台節目的指示，特别是在翡翠台星期一至五晚上6時至6時30分播放港台節目。

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