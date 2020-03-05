【買口罩】拆解中國口罩日產量達1億個　為何仍買不到口罩？

▲ 國家發改委早前公布，口罩日產量達1.16億隻，各行企業紛紛跨界防疫，投身口罩行業。

新型冠狀病毒疫情爆發引發「口罩荒」，去藥房排隊、輪候網站搶口罩，是所有人辛酸的回憶。正當其他國家緊急進口口罩、禁止口罩出口時，中國近日宣布其口罩日產量達1.16億個，比2月初時增加12倍，但為何仍一「罩」難求？究竟哪個環節出問題？

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國家發改委3月2日宣布，2月29日，全國口罩日產能及日產量分別達1.1億及1.16億個。當中，醫用N95口罩的日產能及日產量分別為196萬及166萬個。

口罩仍有8成缺口

據新京報報道，中國為全球最大口罩生產國及出口國，工信部數據指，2019年中國口罩總產值為102.33億元，年產量超過50億個，佔全球產量約50%，但當中只有半數可用於病毒防護的醫用口罩，即年產約27億個適用於防疫的口罩。

若2月17日後全國（除湖北外）復工率平均約為50%，即使不計影響較小的農業，按每人每日使用1個口罩來計算，每日實際上需要2.81億個，參考2019年口罩年產量也只能夠撐不足10天。

截至3月4日，約21個省份規模以上工業企業復工率超過80%，之後復工加快，甚至會全面復工。根據上述全國5成復工率日需2.81個口罩計算，100%復工則日需5.62個口罩，換言之，現時日產量1.16億個口罩，為復工後每日需求量的20.6%，仍難以出口支援其他國家。

「熔噴無紡」布生產決定口罩產能

手掌大小的口罩，要牽涉石油化工、塑料製品、紡織及醫療這4大行業；生產環節有7個，依次為聚丙烯無紡布生產、聚丙烯纖維生產、熔噴無紡布生產、駐極處理、口罩生產、環氧乙烷消毒、最終才進入銷售環節。

口罩結構中起到關鍵過濾作用的是，由單層或多層熔噴布構成的熔噴層。現時生產口罩出現樽頸，最主要是原材料熔噴布與相關生產設備短缺。近期，熔噴布價格一直攀升，由此前正常價格每噸2萬元（人民幣，下同），急升10倍，至如今的每噸超過20萬元，如果中間加價，可達每噸30萬元。

中國的熔噴布產量不高，國務院的疫情防控物資對接平台上，企業上報的1300條需求中，有一半為熔噴布。此外，生產熔噴布的關鍵設備噴絲板及風機仍需要進口，進口及生產周期要8個月、安裝調試機器要2個月。因此，熔噴布與相關生產設備成為決定這次疫情中口罩產能的關鍵。

解決口罩何時能出廠？

還需要等待口罩生產的最後一環節，環氧乙烷釋放至達到安全含量標準，口罩才可使用。

要製作醫用口罩，需要使用環氧乙烷對口罩進行滅菌，通常滅菌後的口罩會殘留該物質，要將口罩放在室溫20度至26度，至少7日後，才能滿足安全條件。否則會刺激呼吸道，有致癌風險。

大企業跨界防疫齊產口罩

在特殊時期，各行業企業跨界防疫，紛紛投身口罩生產中，包括中石化 （00386） 、富智康 （02038） 、比亞迪 （01211） 、廣汽集團 （02238） 、美的（深：000333）等。當中，中石化利用自身石油原料生產優勢，開設10條熔噴布生產綫。

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責任編輯：陳華