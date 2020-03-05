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【新冠肺災】政府23億助港商生產口罩　鍾國斌：不設實際

商業 19:21 2020/03/05

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自由黨立法會議員鍾國斌批評，政府投放23億元資助本地生產和研發口罩是不設實際。(冼偉倫攝)

政府早前成立300億元的防疫基金，其中23億元將資助本地生產和研發口罩。有商會及政黨出席活動時批評有關撥款太多，建議應將其中部份款項改為資助更多行業。

各界商會聯席會議逾百商會成員聯同不同政黨的議員，要求政府盡快發放資金予有需要的中小企手上。其中，自由黨立法會議員鍾國斌指，政府投放23億元資助本地生產和研發口罩是不設實際，建議當局應將以成本價包銷口罩以外金額，轉予支援其他行業，方可令更多企業受惠。

電子業商會榮譽會長陳其鑣亦直斥港府此筆撥款，等同「丟錢落鹹水海」，因香港難以購入生產口罩所需的原材料，加上中國口罩售價低、且生產力高，均比本港具優勢，故建議將有關款項幫助其他中小企業者更為理想。

【新冠肺炎】資助20條口罩生產線　今年內必需投產

新冠肺災（武漢肺炎）疫情重創各行各業，裁員及倒閉潮陸續湧現。鍾國斌亦提到，目前不少中小企生意挫8至9成，認為目前的實際失業率遠高於政府所公布的數據。他促使政府盡快發放防疫基金，否則擔心企業捱不到領取津貼已經倒閉。

香港最新失業率3.3% 消費及旅遊業3年來最差

另外，在會上多個商會代表亦提出請求。旅行社東主協會會長葉慶寧形容，300億防疫抗疫基金中，旅遊行業僅獲1.5億元是杯水車薪。他促請政府修例將「旅遊業賠償基金(TICF)」中的3億元結餘回撥全港旅行社，料屆時每間持牌旅行社可獲約20萬元。他續指，目前業內98%屬小型旅行社，若有關方案通過，將至少可助小型旅行社「捱2個月」，避免業內倒閉潮湧現。

【香港經濟】廠商會料港經濟萎縮加劇　旅遊業難以迅速反彈

保安業商會主席何啟文則指出，過去兩星期收到不少業者反映，政府至今仍未發放去年11月的服務承辦費用，共涉及5億元，當中包括保安、清潔、物業管理的政府外判承辦商。他指，不少承辦商需先行墊支向員工支薪，促請政府考慮特事特辦，先批出九成合約款項。

記者：蘇穎琪

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