【美心業績】美心去年盈利跌22%　月餅銷售繼續增（第二版）

▲ 根據牛奶國際最新披露業績，美心的盈利貢獻由1.05億美元跌至8200萬美元，主要因香港社會運動持續。

美心創辦人伍沾德長女伍淑清去年言論惹爭議，美心旗下店舖成為攻擊目標。美心股東之一－牛奶國際（星：DFI）最新業績，美心的盈利貢獻由1.05億美元（8.16億港元）跌至8200萬美元（約6.4億港元），按年跌22%，主要因香港持續的社會運動影響業務。

收入仍錄增長 月餅、東南亞業務增長

牛奶國際表示，美心去年收入仍有4%增長，年內收入約27.01億美元（210.7億港元）。美心除了香港餐飲業務，也在東南亞有星巴克（Starbucks）特許經營權，牛奶國際稱，美心今年擴張重點將放在澳門和東南亞市場。

牛奶國際表示，美心於去年5月取得泰國星巴克控股權，令旗下經營星巴克的市場增至6個，為集團帶來額外收入。雖然香港業務受社會事件影響，美心月餅銷售仍錄增長。

美心下半年少賺1/3 與大家樂、大快活相若

按牛奶國際持有美心50%股份計算，美心去年盈利為12.8億港元。美心另一股東為伍氏家族控制的香港食品，美心現任主席兼董事總經理為伍偉國，他為美心另一創辦人伍舜德的孫兒。

牛奶國際餐廳業務主要由美心組成，分部業務溢利於2019年大致平穩，但全年倒退22%，換算後下半年按年跌34%。截至去年底半年，大快活 （00052） 純利按年跌43%至5726萬元，大家樂 （00341） 則跌34.5%至1.5億元。美心表現與另外兩家餐飲連鎖相若。˲

牛奶國際去年淨利潤則為3.24億美元（約25億港元），按年跌10%。公司表示，盈利表現主要受去年下半年以來社會運動影響，目前仍擴散的新冠肺炎（武漢肺炎）也令情況變得更加複雜，今年餘下時間集團業務表現將取決於疫情持續時間、地域範圍以及防疫措施。

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