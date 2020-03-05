越秀房託：今年上半年業績受不利影響　強調未會改變派息政策

▲ 越秀房地產信託主席及行政總裁林德良（右二）預料，上半年財務業績將受到不利影響，強調將維持一貫派息政策。（資料圖片）

越秀房託 （00405） 公布截至去年12月底止全年業績，末期每基金單位分派11.72仙，全年分派27.12仙，按年跌15.3%，全年可分派總額亦跌10.4%至7.6億元（人民幣，下同）。主席兼行政總裁林德良強調，將維持一貫派息政策，未會因疫情出現重大改變。

上半年財務業績將受到不利影響

值得注意的是，集團整個物業組合位於中國，有一項物業位於重災區武漢，預料今年上半年財務業績將受到不利影響，主要由於向部分租戶提供臨時租金寬減，以及廣州四季酒店的餐飲門市至今因疫情而暫停營運所致，而現時尚未清楚有關營運何時恢復。

按去年12月底的收市價計，越秀房託去年每個基金單位分派的收益率約為5.14%，按年跌1.24個百分點。期內，總收入按年升1.3%至20.6億元，其中物業收入升1.8%至14.9億元，除稅後溢利則按年跌2.7%至9.4億元。

去年租金寬減達4000萬元人民幣 佔總收入4.4%

林德良表示，因應新型冠狀病毒的擴散，集團向旗下的寫字樓、零售商場及批發商場的若干租戶提供臨時租金寬減，租金寬減將按個別情況提供，其中武漢星匯維港購物中心的所有租戶將獲得豁免兩個月的租金，合共寬減總額約4000萬元人民幣，佔去年總收入4.4%。

越秀房託去年整體續租率73.6%，他透露，今年上半年到期的租約，大部分已於去年下半年完成續組，現正處理今年下半年到期租戶的續租事宜。

料今年武漢項目空置率上升 租金輕微下調

針對武漢的業務，財務總監關志輝以及投資者關系總監姜永進指，武漢中小企佔比較多，預計市場完全恢復需時最長，料全年空置率將因大量新增供應而有所上升，租金亦會輕微下調。

林德良補充，位於武漢的項目，今年到期比率達30%，特別是第一輪租金普遍已到期，但重申，必定不會放棄武漢的項目，而集團近期亦成功簽訂較大型的租約，對武漢業務目標仍有信心。

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記者：趙偉津