【一文看清】港鐵業績　連續3個半年出事

上一篇文章
恒指大升545點至26767點 騰訊友邦領漲
港鐵 （00066） 公布業績，去年純利減少25.5%至119.3億元。最備受關注的，是其經常性業務利潤大跌44.8%至49.8億元。回顧過去一年，2019上半年沙中線事件作出撥備時，尚未波及港鐵的營運業務，但下半年反修例事件引發社會動盪，到近來新冠肺炎疫情（武漢肺炎）大爆發，港鐵接二連三地遭到打擊。對於這次業績表現差劣，其實早已可從各種新聞消息、客流量等資訊中窺探到端倪。
2019上半年︰為沙中線、英國項目撥備24.3億元
港鐵於2019上半年時，曾就沙中線及英國項目作出24.3億元撥備而發盈警，並於中期業績公布了22%的純利跌幅。值得注意的是，當時該公司的經常性及基本業務利潤，按年分別增加13.8%及26.4%。這意味着，當時港鐵在營運業務上仍然表現良好。
2019下半年︰因社會事件發盈警 料損失16億元
早於去年12月初已發盈警，稱由於香港社會動盪，經常性業務已受到不利影響，並對2019財年香港經常性業務的淨利潤帶來負面財務影響合共約16億元。然而，港鐵發盈警時尚未預計到新冠肺炎的出現，若參照客流量變化數據，今年上半年港業績表現恐會更差。
港鐵載客量表現
|每月載客總量
|2019年1月
|2月
|3月
|4月
|5月
|6月
|7月
|8月
|9月
|10月
|11月
|12月
|2020年1月
|本地服務載客量＊
|1.48億
|1.26億
|1.45億
|1.32億
|1.42億
|1.36億
|1.38億
|1.31億
|1.27億
|1.08億
|1.1億
|1.23億
|1.17億
＊不包括過境綫、機場快綫等人次
從上面表格可見，自去年下半年起，港鐵載客量出現明顯的下降趨勢。除了社會事件外，去年9月港鐵曾生出軌意外，令民眾質礙其訊號系統的安全性，而在10月份就見到載客量有約15%的按月跌幅。
2020年︰2月份首兩周載客量大跌5成_過境服務停頓
最新1月份本地服務載客量按年下跌約20%，反映了農歷年間疫情影響市民外出意欲。至於2月份，港鐵此前表示，自新型冠狀病毒於今年1月傳入香港後，列車的乘客量開始下滑，2月首兩星期錄得平均約5成的按年跌幅。
由於港府的封關措施，港鐵需要關閉東鐵綫羅湖站及落馬洲站，以及高鐵等服務。參考2019年業績報告，過境服務佔港鐵本地客運收入約15.9%。基於目前疫情尚未受控，若封關於復課時能夠同時解除，港鐵仍會損失約一季的相關收入。
另外，評級機構標普此前發報告預測，港鐵今年本地客運量減1成半，並導致其信用評級或受壓。這亦意味着，除了營業收入受到影響外，港鐵亦面臨信用評級下降而令融資成本上升的風險。
相關文章︰【零售寒冬】港鐵：中小型租戶2月及3月獲減租50% 料租金收入面對下調壓力
【藍籌業績】港鐵去年純利減少25% 疫情令今年首兩個月利潤減少13億元