【一文看清】港鐵業績　連續3個半年出事

▲ 受多重因素打擊，港鐵去年業務表現奇差。

港鐵 （00066） 公布業績，去年純利減少25.5%至119.3億元。最備受關注的，是其經常性業務利潤大跌44.8%至49.8億元。回顧過去一年，2019上半年沙中線事件作出撥備時，尚未波及港鐵的營運業務，但下半年反修例事件引發社會動盪，到近來新冠肺炎疫情（武漢肺炎）大爆發，港鐵接二連三地遭到打擊。對於這次業績表現差劣，其實早已可從各種新聞消息、客流量等資訊中窺探到端倪。

2019上半年︰為沙中線、英國項目 撥備24.3億元

港鐵於2019上半年時，曾就沙中線及英國項目作出24.3億元撥備而發盈警，並於中期業績公布了22%的純利跌幅。值得注意的是，當時該公司的經常性及基本業務利潤，按年分別增加13.8%及26.4%。這意味着，當時港鐵在營運業務上仍然表現良好。

2019下半年︰因社會事件發盈警 料損失16億元

早於去年12月初已發盈警，稱由於香港社會動盪，經常性業務已受到不利影響，並對2019財年香港經常性業務的淨利潤帶來負面財務影響合共約16億元。然而，港鐵發盈警時尚未預計到新冠肺炎的出現，若參照客流量變化數據，今年上半年港業績表現恐會更差。

港鐵載客量表現

每月載客總量 2019年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2020年1月 本地服務載客量＊ 1.48億 1.26億 1.45億 1.32億 1.42億 1.36億 1.38億 1.31億 1.27億 1.08億 1.1億 1.23億 1.17億

＊不包括過境綫、機場快綫等人次

從上面表格可見，自去年下半年起，港鐵載客量出現明顯的下降趨勢。除了社會事件外，去年9月港鐵曾生出軌意外，令民眾質礙其訊號系統的安全性，而在10月份就見到載客量有約15%的按月跌幅。

2020年︰2月份首兩周載客量大跌5成_過境服務停頓

最新1月份本地服務載客量按年下跌約20%，反映了農歷年間疫情影響市民外出意欲。至於2月份，港鐵此前表示，自新型冠狀病毒於今年1月傳入香港後，列車的乘客量開始下滑，2月首兩星期錄得平均約5成的按年跌幅。

由於港府的封關措施，港鐵需要關閉東鐵綫羅湖站及落馬洲站，以及高鐵等服務。參考2019年業績報告，過境服務佔港鐵本地客運收入約15.9%。基於目前疫情尚未受控，若封關於復課時能夠同時解除，港鐵仍會損失約一季的相關收入。

另外，評級機構標普此前發報告預測，港鐵今年本地客運量減1成半，並導致其信用評級或受壓。這亦意味着，除了營業收入受到影響外，港鐵亦面臨信用評級下降而令融資成本上升的風險。

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標普料港鐵今年本地客運量減1成半 信用評級或受壓