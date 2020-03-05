港鐵：物業加鐵路模式　紓緩乘客量下跌影響

▲ 港鐵行政總裁金澤培稱，雖然2月份營運數字未確認，初步估算乘客量跌48%。

港鐵 （00066） 行政總裁金澤培指，去年社會運動對客運業務影響非常大，今年初的新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情亦令港鐵面對很大挑戰，乘客量大跌，但集團鐵路加物業的投資模式，令去年的物業收益彌補了鐵路服務的下跌。

港鐵預期新型冠狀病毒疫情及香港公眾活動的後續影響，令集團經常性業務淨利潤在今年首兩個月減少13億元，期內乘客量亦跌34%。金澤培稱，雖然2月份營運數字未確認，初步估算乘客量跌48%，未來會密切監視疫情發展，與香港人同心抗疫，一路同行。

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對於紅磡站出軌事故，常務總監－車務及中國內地業務劉天成強調，紅磡站是個別事件，調查結果顯示有維修人員側重自己的判斷，沒有跟足指引，監督人員亦沒有及時糾正，集團有既定的人事管理機制，將展開既定的人事管理程序，再看是否需要作紀律處分。

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港鐵早前提交了沙中綫委託協議的最新造價估算829.99億元，當中包括政府應支付予港鐵13.71億元的額外項目管理費。行政總裁金澤培表示，政府不同意在造價中包括任何額外項目管理費，但集團會根據合約安排與政府商討，尋求解決方案。

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