拓內地建築市場18年　了解客戶需求為先

▲ 呂元祥建築師事務所副主席呂慶耀指，建築師其中一個責任，是了解客戶所需，為增加數碼轉型的工廠競爭力，位於桂林的「十如」圈區，設計主打時尚的生態園林風。

近年內地建築業發展迅速，在國際舞台上愈趨活躍。呂元祥建築師事務所副主席呂慶耀憶述，18年前初次「跑大陸」市場時，根本沒有香港人北上，「以前講大香港主義，現時已不再吃香，內地也有很多叻人。」

他教路，要在戰場上突圍，關鍵是了解客戶需要。舉例，為紡織製衣生產商溢達集團於桂林設計工廠園區「十如」時，以木材為主打，外觀摩登；飯堂坐落湖邊，又設生態公園。

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對症下藥 助解決城市問題

呂慶耀解釋：「考慮到廠房追趕工業4.0浪潮，引入機械人、物聯網、AI等先進科技，所聘請的員工肯定不再是傳統勞工，而是精通電腦的白領。與科企競爭人才，就要增加吸引力。」

▲ 「十如」是與自然融合共生的建築，揉合紡織製衣的工業轉型中，能創造自然與人文之間的平衡。（呂元祥建築師事務所／FB）

隨着中國城市人口愈趨集中，交通擠塞、資源緊張等問題愈加嚴重。他表示，將港鐵上蓋項目的概念引入內地，正好解決城鎮化問題，出行方便且善用土地。惟建築切忌照搬，必須對症下藥，「例如美國多人駕駛，為減少車流量，不少地方會提供單車停泊空間及沖涼配套，但香港人傾向乘坐公共交通工具，這個設計便不適用。」

科技環保健康 新建築概念更貼地

「智慧城市」成為全球城市發展議程的重點，要實現這個夢，建築師絕對是幕後大師傅。他指出，目前正研究科技對建築影響，以達到改善未來生活的目標。

現實是無論如何吹噓環保，「作為用家，都是沒感覺。」他笑稱，一幢大廈到底有否減少用水30%，根本沒有人會去深究，但科技能將討論引入更深層次。「經常講通風、減室內日照，將來或可利用感測器收集數據，結合健康令用家對環保更『有感』。例如由人工智能（AI）建議你每日步數、量度吸收了幾多自然光、是否要坐窗邊位等。」

他提醒：「環保過去只要一種策略，現在卻變成基本，將來更會討論健康、科技，當所有元素『炒埋一碟』時，建築師應如何處理？」

共享概念 拓闊第三空間

近年網購盛行，為傳統零售行業帶來顛覆性的創新。有個問題值得反思：「雖然香港人仍然熱愛逛街購物，但在外國，很多人已轉用Amazon（亞馬遜）等網購平台，究竟商場還有沒有用呢？逛商場的目標，是否仍為購物？」

▲ 不少商場日益重視「第三空間」，例如K11 Musea便特設一個室內外自然博物館及可持續發展教育園區，讓人放鬆休息。（K11官網）

以往商場在建築規劃時，商店比例一般較高，餐飲店較少，現時卻可用大數據分析並了解客戶真正需要。他表示：「今時今日生活習慣已改變，商場對『第三空間』需求多過實舖，引入共享概念後，更多地方將留作Pop-up Store，抑或用家自己定義空間用途，改善客戶體驗。」因此，他設計K11 Musea商場時，特意劃出空間，建立一個室內外自然博物館及可持續發展教育園區，讓人與人之間重新聯繫。

記者：姚慧儀