【新冠肺炎】日本暫停港人免簽證　代購生意恐跌3至4成（20:30更新）

▲ 縱橫遊、東瀛遊3月9日至3月31日的日本旅行團將全部取消。（法新社圖片）

鑑於新冠肺炎（武漢肺炎）在日本大規模爆發，當地亦「封關」。日本推出強制措施，香港入境的旅客將被強制隔離檢疫14日，同時暫停香港及澳門的免簽證入境安排，同時暫停中國及南韓人士的簽證。消息公布後，有旅行隨即取消3月出發的日本旅行團。

20:45更新：東瀛遊因應日本最新的入境限制, 決定取消3月9日至3月31日期間所有日本旅遊產品，合共約1500人受影響，包括旅行團、自由行及Love's On海外婚禮服務。現時東瀛遊仍有約15個旅行團及自由行客人在當地，合共約350人。

東瀛遊表示，已報名者可以選擇轉團、保留團費6個月或扣除手續費後全數退款。至於4月1日起出發的日本旅行團安排，將於稍後時間公佈。

20:30更新：縱橫遊亦宣布由3月9至31日，將取消所有日本團，包括北海道，四國及九州的團隊，涉及10多團約300位客人。客人可以免手續費全數退款，全團或保留6個月。4月1號之後的日本旅行團將於稍後時間再作安排。

縱橫遊常務董事袁振寧續稱，過往日本未對香港實施免簽證措施時，當時的簽證主要以經濟證明為主。暫時縱橫遊仍需視乎是否落實取消免簽證措施，而是否有足夠時間辦理簽證。如有最新消息，將在稍後再作調整。目前，現時縱橫遊約有5團在日本，且不需要提早返港。

20:00更新：康泰指出，鑑於日本引用檢疫法，要求所有來自中國的旅客進入指定檢疫設施隔離兩星期，同時擬收緊香港人免簽入境的特別安排，因此決定取消3月6日至3月31日期間出發的所有日本旅行團，涉及約15團，約300名團友，已報名的顧客可選擇轉團、保留團費6個月或退款。至於4月1日或以後出發的日本旅行團，會於稍後再作安排。

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代購網店嘆無奈 生意料跌3至4成

日本除了是港人的旅遊勝地外，亦是購物好地方。不少網店亦會定期到當地代購，Jsquare store 日本代購店主莊小姐透露，若日本落實取消免簽證措施，將對生意帶來3至4成的跌幅，影響甚大。

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莊小姐對於目前情況大嘆無奈，該店每月均會前往日本採購新貨。自新年後疫情爆發，她亦非常猶豫應否繼續在當地採購。莊表示理解及尊重日本政府的決定，現時唯有主力在網上為顧客訂貨，以及聯絡當地幫手買貨。

記者：葉泳珊