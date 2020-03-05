【新冠肺炎】傳日本暫停港人免簽證　代購生意恐跌3至4成（19:30更新）

▲ 縱橫遊指出，若簽證條件過於苛刻或入境後需要強制隔離，3月份的日本旅行團將全部取消。（法新社圖片）

鑑於新冠肺炎（武漢肺炎）在日本大規模爆發，當地亦即將封關？有指日本擬推出強制措施，要求從中國及韓國入境日本的旅客隔離檢疫14天，而香港、澳門及韓國的免簽證措施同樣或被取消。消息傳出後，有旅行隨即取消3月出發的日本旅行團。

康泰指出，鑑於日本引用檢疫法，要求所有來自中國的旅客進入指定檢疫設施隔離兩星期，同時擬收緊香港人免簽入境的特別安排，因此決定取消3月6日至3月31日期間出發的所有日本旅行團，涉及約15團，約300名團友，已報名的顧客可選擇轉團、保留團費6個月或退款。至於4月1日或以後出發的日本旅行團，會於稍後再作安排。

縱橫遊常務董事袁振寧接受本報查詢時透露，3月份原定有逾10個出發至日本的旅行團，合共約300人。目前，縱橫遊正積極地與日本旅遊局求證。袁指出，若簽證條件過於苛刻或入境後需要強制隔離，3月份的日本旅行團將全部取消，並會退回全部團費。

他續稱，過往日本未對香港實施免簽證措施時，當時的簽證主要以經濟證明為主。暫時縱橫遊仍需視乎是否落實取消免簽證措施，而是否有足夠時間辦理簽證。如有最新消息，將在稍後再作調整。目前，現時縱橫遊約有5團在日本，且不需要提早返港。

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代購網店嘆無奈 生意料跌3至4成

日本除了是港人的旅遊勝地外，亦是購物好地方。不少網店亦會定期到當地代購，Jsquare store 日本代購店主莊小姐透露，若日本落實取消免簽證措施，將對生意帶來3至4成的跌幅，影響甚大。

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莊小姐對於目前情況大嘆無奈，該店每月均會前往日本採購新貨。自新年後疫情爆發，她亦非常猶豫應否繼續在當地採購。莊表示理解及尊重日本政府的決定，現時唯有主力在網上為顧客訂貨，以及聯絡當地幫手買貨。

記者：葉泳珊