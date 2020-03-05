【新冠肺炎】IBM限制美國員工出差　Think大會改線上舉行

▲ IBM於周三宣布，公司將停止美國所有國內內部會議的旅行，而IBM Think 2020開發大會亦將改為以線上直播形式舉行。

受新冠肺炎COVID-19（武漢肺炎）疫情爆發影響，IBM於周三宣布，公司將停止美國所有國內內部會議的旅行，並減少其他商務國際旅行。而原定於5月於舊金山舉行的IBM Think 2020開發大會亦將改為以線上直播形式舉行。IBM指，這些限制措施暫時將持續至月底。

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據了解，IBM禁止員工參與超過1000人以上的聚會活動，如果員工需要前往一些高危地區，如中國、意大利或伊朗等疫情嚴重的國家，該員工在行程結束後，需進行為期14天的自我隔離。

IBM早前預計，將會有約3萬人出席IBM Think 2020大會。為減低病毒傳播增加感染機會，其大會將改為線上形式舉行，該會議將由5月5日至5月7日舉行。雖然該公司仍允許員工與客戶之間的商務國際旅行，但仍鼓勵員工在盡可能的情況下進行線上會議。

事實上，除IBM宣布的限制措施外，其他多間科技企業都採取了類似措施。例如，Google先後宣布取消Google Cloud Next 2020、年度I/O開發者大會等大型會議，並限制員工的出行； Facebook則取消年度F8 開發者大會，並限制外來人員到訪公司辦公室；而Twitter亦同時建議全球員工在家工作。

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責任編輯：施雯雯