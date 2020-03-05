利東街重建項目惹爭議　呂慶耀：建築師要懂得堅持

▲ 呂元祥建築師事務所副主席呂慶耀表示，建築靈感來自觀察生活，公共空間、環保理念等屬「以人為本」元素之一。（陳智良攝）

「建築物影響好深遠，能養活幾代人，提供生活、娛樂、工作地方。」呂慶耀繼承父業，於2000年初從美國修畢建築學學士學位後回流香港，加入父親一手創立的呂元祥建築師事務所，並擔任副主席。本港以往極具爭議的建築項目，包括灣仔利東街重建、西九戲曲中心等，皆出自其筆下。

「堅持」是呂慶耀的座右銘：「建築沒有神來之筆，與藝術不同，要考慮很多現實問題，但只要是Right Thing，就值得爭取。」

▲ 呂慶耀認為，建築要考慮用家、投資者、業主、發展商、政府及市民等持份者，透過將不同元素結合，才能成功找到一個行得通的提案。（陳智良攝）

他形容，自己並非天才，很多事要「捱」，慶幸爸爸將建築潛移默化傳到下一代。「2、3歲就坐爸爸大髀看圖則，去到幼稚園高班，老師叫同學繪畫自己的房間，我用黑色蠟筆畫了一堆綫，嚇到老師懷疑我有問題。」他笑言，當時自己是用2D圖像，表達三維空間。

建築講求功能，不可盲目追求美觀。「建築物接觸面非常闊，門柄開左或右邊、坐廁位置方向等統統影響生活。建築師必須對人及空間敏感，老套講句，即是以人為本。」不過，利東街重建項目卻非常「惹火」，不少人認為「囍帖街」具保育價值。

他承認：「當年確實被罵得好厲害，歌都有得你唱。作為建築師，卻要行前一步思考，平衡各個持份者需要。我明白拆卸是一個遺憾，但你又知不知利東街夜晚幾多老鼠曱甴？晚上7時之後黑漆漆沒人行，樓上唐樓亦難租出。」重建或能體現新價值，「改善環境後，附近居民亦有個公共空間休息。有個照顧過我的馬姐，我在利東街遇見過她幾次，坐下一起聊天，感覺其實很好。」

騰出公共空間 推動綠色建築

戲曲中心是另一個議論紛紛的項目，他排除萬難保留中庭，騰出公共空間作通道。「到底大劇院應該放在地面還是升高，一直爭持不下，主要因造價貴。」最終在盡量節省成本的情況下，將劇院舞台升高、地下騰出空地，外形就像揭開舞台的布幕。「戲曲中心不只是一所劇院，亦是西九文化區的入口，要吸引駐足，便要提供大廣場予市民聚一聚，而且設計自然通風、溫度舒適。」

▲ 戲曲中心將劇院升高，騰出公共空間讓民眾「聚一聚」。（呂元祥建築師事務所／FB）

除關注空間與人的關係外，他亦積極推動綠色建築，包括設計香港首座零碳建築「零碳天地」。「今時今日開冷氣都有代價，建築在動工前，是否應還原基本步，由Day 1開始就處理環保問題？」

應對氣候變化 政府宜有遠見

以尖沙咀新地標Victoria Dockside為例，「海邊起樓會被指屏風樓，最緊要知冬天、夏天風哪裏吹來，研究通風、採光、日照如何做好。」他將K11 Musea商場及K11 Atelier辦公大樓「劏開一刀」，以「打通經脈」獨立兩座出來，不阻景觀且通風。

▲ 綠色建築是Victoria Dockside的重點設計策略，項目的三分一面積（相等於40個網球場）為綠化空間。（呂元祥建築師事務所／FB）

Musea又規劃相等於18個網球場大小的垂直綠化牆，收集雨水作灌溉之用；屋頂設置太陽能系統，採用隔熱度高的玻璃物料。此外，商場內部設計呈流綫形，永遠有不同商戶、新事物上演，刺激消費者視覺。他再次強調，建築必須觀察生活細節。

應對氣候變化問題，他提醒政府要有遠見，「氣溫高、海岸綫上升、冰川融化，香港城市會如何準備？颱風更強勁，未來百年一遇標準又追不追得上？」

記者：姚慧儀