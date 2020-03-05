人多好辦事？ 委內瑞拉總統：最好生6個

▲ 委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）鼓勵民眾生育，稱每名婦女應生6個。（資料圖片）

陷入超級通脹的南美石油大國委內瑞拉，經濟完全崩潰，糧食也陷短缺，平民養活自己亦有困難，惟委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）繼續鼓勵民眾生育，稱為了國家好，每名婦女應生6個。

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馬杜羅出席推動婦女健康的活動時，呼籲婦女生育，直指所有女子都應該生育6個孩子（Every woman is to have six children!），強調這對國家有利（For the good of the country）。

言論引起譁然，因深陷經濟危機的委內瑞拉，去年通脹率達到近10000%，廣泛地區缺糧，基本醫療物資不足，已變成第3世界貧窮國家，數百萬人逃離家園，遺下百萬名兒童在當地。

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有女權組織表示，馬杜羅言論不可接受，強調女性不是子宮，是有人權的公民。反對派政客指，當地醫院停擺，疫苗短缺，婦女因為沒有足夠食物無法產生足夠乳汁，亦無法買到奶粉。

正常情況下，鼓勵生育並非問題，但現在物資奇缺，根本不是鼓勵多生的時候，難怪惹起爭議。

據聯合國兒童基金會資料，當地兒童營養不足率達13%，當地2017年起停止公布嬰兒死亡率，但2016年時，已錄得1.15萬名嬰兒死亡，按年升30%，現在相信只會更壞。

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