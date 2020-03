人多好辦事？ 委內瑞拉總統：最好生6個

▲ 委內瑞拉總統馬杜羅(Nicolás Maduro)鼓勵民眾生育,稱每名婦女應生6個。(資料圖片)

陷入超級通脹的南美石油大國委內瑞拉,經濟完全崩潰,糧食也陷短缺,平民養活自己亦有困難,惟委內瑞拉總統馬杜羅(Nicolás Maduro)繼續鼓勵民眾生育,稱為了國家好,每名婦女應生6個。

馬杜羅出席推動婦女健康的活動時,呼籲婦女生育,直指所有女子都應該生育6個孩子(Every woman is to have six children!),強調這對國家有利(For the good of the country)。

言論引起譁然,因深陷經濟危機的委內瑞拉,去年通脹率達到近10000%,廣泛地區缺糧,基本醫療物資不足,已變成第3世界貧窮國家,數百萬人逃離家園,遺下百萬名兒童在當地。

有女權組織表示,馬杜羅言論不可接受,強調女性不是子宮,是有人權的公民。反對派政客指,當地醫院停擺,疫苗短缺,婦女因為沒有足夠食物無法產生足夠乳汁,亦無法買到奶粉。

正常情況下,鼓勵生育並非問題,但現在物資奇缺,根本不是鼓勵多生的時候,難怪惹起爭議。

據聯合國兒童基金會資料,當地兒童營養不足率達13%,當地2017年起停止公布嬰兒死亡率,但2016年時,已錄得1.15萬名嬰兒死亡,按年升30%,現在相信只會更壞。

