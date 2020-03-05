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銀聯國際推出「非接觸式」數碼繳費服務　與市民攜手抗疫

科技 18:15 2020/03/05

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銀聯國際於日前宣佈，雲閃付手機App將開通香港本地繳費服務，同時可進行線上遠端支付和線下掃碼付費，以減少人與人之間現金找贖的接觸。

「非接觸式支付」於本港日漸普及，各大信用卡公司及手機系統也先後推出各自的非接觸式支付品牌。銀聯國際於日前宣佈，雲閃付手機App將開通香港本地繳費服務，同時可進行線上遠端支付和線下掃碼付費，以減少人與人之間現金找贖的接觸，進一步降低病毒傳播的機會。

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在新冠肺炎疫情下，銀聯國際期望能透過雲閃付App的「非接觸式」數碼繳費服務，協助市民足不出戶繳付各類費用，避免外出的機會。雲閃付手機App開通香港本地繳費服務，市民可通過雲閃付繳交公共服務、電訊、教育、物業等九大類型生活服務費用。同時，銀聯特地開通各類教育機構的線上繳費服務，方便學生和家長，避免因為逾期繳費而耽誤學業。而首批合作商戶共計超過500間，未來將不斷增加合作商戶以及繳費項目的數目。

除了本地繳費外，雲閃付App還提供內地的跨境繳費服務，涵蓋大灣區內多個城市的水費、電費、煤氣費、電訊費、暖氣費、有線電視費、物業管理等多類繳費專案，同時更可為內地的手提電話號碼增值。在現時港澳居民不便前往內地之際，雲閃付同樣有助他們足不出戶即可繳付內地各類費用，避免逾期繳費而被罰款甚至終止服務。

此外，為配合市民每天生活消費所需，雲閃付App更提供各類日常線下掃碼消費及線上遠端支付功能。而且，使用雲閃付繳付生活服務費用的操作簡單，用戶只需直接開啟雲閃付App，然後點選本地繳費，選擇好繳費項目、商戶、賬類（部分商戶無需選擇賬類）後，再輸入繳費帳號和金額，便可輕鬆完成繳費。

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責任編輯：施雯雯

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