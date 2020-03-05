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【九置業績】吳天海：香港短期可憐、中期可能、長期可愛

金融經濟 17:38 2020/03/05

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九置主席吳天海表示，旗下海港城3間酒店2月入住率不足1成，而且房價已較去年低一大截，收入可能只是去年同期5%或更低。

九龍倉置業 （01997） 去年基礎溢利跌3%至97.9億元，九置主席吳天海承認2月市道較去年更差，目前尚未收到2月租戶零售情況，但以旗下海港城3間酒店講述疫情挑戰，3家酒店2月入住率不足一成，而且房價已較去年低一大截，收入可能只是去年同期5%或更低。吳天海於網上會議形容香港情況「短期可憐、中期可能、長期可愛」。

他形容，香港短期情況無人會懷疑經濟挑戰，中期到底要3個月、6個月才會無問題，都有可能。他續稱，雖然有人認為香港已完，但他仍相信香港有「可愛」的營商環境，只要「捱過這一浪就有好前景」，過去也有類似反彈，深信「香港有排都唔完」，總可以回復甚至挑戰以往高峰。

暗認海港城有減租　拒評幅度

海港城去年下半年零售額跌41%，吳天海稱，今年1月曾見好轉，但農曆新年後表現急惡化。對於市場流傳海港城租戶獲減租一半的通告，吳天海暗示個別租客有收到通知，但強調與租客間有保密協議，「A租客也未必想自己租務情況，讓B租客知」。

對於部分商戶停業或圍板，吳天海稱，商戶不營業和圍板不等於無人承租，可能是商戶自行裝修或換鋪裝修，重申目前海港城出租率96%至98%，有關百分比是以面積計，而非商鋪數目計。

至於奢侈品牌LV、Jcrew擬退租，吳天海稱：「退租年年有，有人入，也有人出」。

寫字樓空置率有心理準備　派息比率維持65%

寫字樓方面，吳天海指，對空置率「已有心理準備有壓力」，指出需求受經濟活動放慢影響，而近年甲級寫字樓供應在提升，但由1%升至3%、5%或10%，現階段無人有答案，難知疫情退卻和疫情後反彈的力度。

因應年內基本溢利減少，九置派息也減3%，未如部分分析員預期保持穩定派息，吳天海稱，九置獨立上市已表明派息比率為65%，未擬更改有關做法，不會輸打贏要，也讓市場不用猜度。

相關文章：【藍籌業績】九龍倉置業去年基礎溢利減3%　海港城零售銷售額跌23%

香港股票 香港 業績公布 海港城 吳天海 零售 九龍倉置業（01997） 派息

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