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【澳洲搶購潮】運廁紙貨車起火 報章印空頁歡迎當廁紙用

環球社會熱點 17:30 2020/03/05

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新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情蔓延下，各地出現搶購潮，澳洲民眾瘋狂搶購廁紙，當地超市實施限購措施。但澳洲一輛負責運送廁紙的貨車意外起火，雖然廁紙等貨物基本上無重大損失，卻令當地再現搶購恐慌。有報章更印空白頁歡迎民眾用作廁紙，嘲笑這場廁紙恐慌。

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路透社報道，澳洲暫錄得53宗確診病例，其中2名確診患者死亡。疫情觸發當地社區的搶購廁紙潮，民眾連日來將超市貨架上的廁紙掃空，當地大型連鎖超市Woolworths及Coles更要推出限購措施，確保廁紙的供應量。

但於澳洲布里斯本的郊區，一輛運送廁紙的貨車周三（4日）因引擎爆炸而起火。當地警方及消防部門表示，司機成功逃出涉事貨車而無受傷，貨車内包括廁紙等貨物基本上無重大損失。

澳洲布里斯本郊區一輛運送廁紙的貨車，周三因引擎爆炸而起火。

多間媒體紛紛報道是次意外，其中Northern Territory News於周四（5日）出版的報章印8頁空白頁，並於社交媒體Twitter表示該8頁特別附有虛綫，準備給搶購廁紙失敗的讀者。貼文更附有「冠狀病毒」及「廁紙危機」標籤。

Northern Territory News於Twitter表示，印空白頁是準備給搶購廁紙失敗的讀者。（Twitter截圖）

Northern Territory News於出版的報章印8頁空白頁。

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澳洲政府首席醫療官墨菲（Brendan Murphy）嘗試平息這場廁紙恐慌，周四向民眾呼籲：「無必要掃空超市貨架上的廁紙。」（There is no reason to denude the shelves of lavatory paper in the supermarkets.）

但澳洲麥覺理大學（Macquarie University）副教授鮑登（Jana Bowden）認爲，當政府呼籲人們停止恐慌搶購廁紙，或會引起反效果。鮑登認爲消費者面對生活必需品的限購禁令，會更堅信自己失去這些用品將難以生活，從而加劇囤積行爲。

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澳洲有運送廁紙的貨車起火，令當地再現搶購恐慌，有報章更印空白頁歡迎民眾用作廁紙，嘲笑這場廁紙恐慌。

責任編輯：鄭錦玲

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