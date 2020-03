【澳洲搶購潮】運廁紙貨車起火 報章印空頁歡迎當廁紙用

新型冠狀病毒肺炎(又稱武漢肺炎)疫情蔓延下,各地出現搶購潮,澳洲民眾瘋狂搶購廁紙,當地超市實施限購措施。但澳洲一輛負責運送廁紙的貨車意外起火,雖然廁紙等貨物基本上無重大損失,卻令當地再現搶購恐慌。有報章更印空白頁歡迎民眾用作廁紙,嘲笑這場廁紙恐慌。

路透社報道,澳洲暫錄得53宗確診病例,其中2名確診患者死亡。疫情觸發當地社區的搶購廁紙潮,民眾連日來將超市貨架上的廁紙掃空,當地大型連鎖超市Woolworths及Coles更要推出限購措施,確保廁紙的供應量。

但於澳洲布里斯本的郊區,一輛運送廁紙的貨車周三(4日)因引擎爆炸而起火。當地警方及消防部門表示,司機成功逃出涉事貨車而無受傷,貨車内包括廁紙等貨物基本上無重大損失。

▲ 澳洲布里斯本郊區一輛運送廁紙的貨車,周三因引擎爆炸而起火。

多間媒體紛紛報道是次意外,其中Northern Territory News於周四(5日)出版的報章印8頁空白頁,並於社交媒體Twitter表示該8頁特別附有虛綫,準備給搶購廁紙失敗的讀者。貼文更附有「冠狀病毒」及「廁紙危機」標籤。

▲ Northern Territory News於Twitter表示,印空白頁是準備給搶購廁紙失敗的讀者。(Twitter截圖)

▲ Northern Territory News於出版的報章印8頁空白頁。

澳洲政府首席醫療官墨菲(Brendan Murphy)嘗試平息這場廁紙恐慌,周四向民眾呼籲:「無必要掃空超市貨架上的廁紙。」(There is no reason to denude the shelves of lavatory paper in the supermarkets.)

但澳洲麥覺理大學(Macquarie University)副教授鮑登(Jana Bowden)認爲,當政府呼籲人們停止恐慌搶購廁紙,或會引起反效果。鮑登認爲消費者面對生活必需品的限購禁令,會更堅信自己失去這些用品將難以生活,從而加劇囤積行爲。

▲ 澳洲有運送廁紙的貨車起火,令當地再現搶購恐慌,有報章更印空白頁歡迎民眾用作廁紙,嘲笑這場廁紙恐慌。

責任編輯:鄭錦玲