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友邦喘穩 業績前現低吸機會

金融經濟 17:46 2020/03/05

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周四港股隨外圍顯著造好，重磅股友邦 （01299） 亦大幅反彈，升逾3%，為兩個月以從最勁，一洗近日頹勢。友邦近期股價長期積弱，不過友邦業務穩定，每次大幅調整，都可視為投資者低納的機會 。

友邦於2月中曾見81.85元，惟後反覆回落，加上肺炎疫情發展，市場憂慮市民減少外出，會影響保險經紀與客戶見面推銷的機會，因而影響友邦的業務。友邦股價一直調整，更失守250天綫，於周三股一度失守75元關口，由2月高回落約1成，期內表現跑輸大市。

近年多次調整後有力再上

在走勢上，友邦股價常見有大幅調，長綫表現股價仍維持增長，加上業務維持增長，每次股價調整對於長綫投資者，可視為低吸的機會。在過去兩年， 友邦曾經歷6次顯著的調整，期內調整幅度約1成至近2成。 

 

 

友邦今次由2月高位已回落約1成，股價初步於75元水平見支持，周四更見顯著反彈，加上環球央行齊放水穩經濟，降低疫情的陰霾， 預期大市回穩，友邦走勢有望進一步回穩。

下周放榜 聚焦疫情影響

友邦將於友邦將於下周四（12日）公布全年業績， 盡管受本港社會事件影響內地客投保意欲，市場預期去年全年新業務價值仍可錄得高單位數增長。倘友邦業績符合市場預期，亦利好股價走勢。除了業績表現，市場亦關注疫情對友邦各地區業務、投資回報等潛在影響，且看到時管理層如何交待。

責任編輯：錢家鋒

疫情 低吸 友邦保險（01299） 新業務價值 香港股票

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