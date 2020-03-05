【新股IPO】諾誠健華醫藥聆訊過關、料下周三招股　能否成下一個市場焦點？

▲ 根據港交所網站顯示，未錄盈利內地生物科技公司諾誠健華醫藥已通過上市聆訊，，計劃集資2億至3億美元，預計3月11日開始招股。（資料圖片）

根據港交所 （00388） 網站顯示，未錄盈利內地生物科技公司諾誠健華醫藥已通過上市聆訊，摩根士丹利及高盛為聯席保薦人。據外電報道指，該企現已展開路演，並以電話或視像模式進行，計劃集資2億至3億美元（約15.6億至23.4億港元），預計3月11日（下周三）開始招股。

醫學界名人西湖施一公創立 主要研發治療癌症藥物

值得注意的是，近期物管板塊成投資者焦點，輝立企業融資經理陳英傑曾指，現時新股市場主要炒板塊，當中物管及醫藥最受市場青睞，除獲大額超購外，普遍擁不俗升幅，建議投資者現階段專注此板塊，相信諾誠健華醫藥有望成下一個市場焦點。

諾誠健華醫藥是處於臨床階段的生物醫藥公司，主要研發治療癌症及自身免疫性疾病的分子靶向藥物。集團於2015年11月成立，由醫學界名人西湖大學校長、中國著名結構生物學家施一公，及PPD旗下BioDuro前行政總裁兼首席科學官崔霽松創立。

施一公現為諾誠健華的非執行董事，同時兼任科學顧問委員會主席，集團指，內部研發能力由施一公及癌症基因組學專家張澤民博士提供支持，已分別與其訂立獨家戰略合作協議。

曾進行7次融資 最新估值達68.6億元

諾誠健華醫由2016年至今曾進行7次融資，融資額超過2.7億美元，其中單筆最大逾1.6億美元，引入新加坡主權基金新加坡政府投資公司（GIC）及醫療保健投資公司Vivo Capital等投資者，分別持有上市前約5.68%及8.49%，截止去年六月，集團估值達8.8億美元（約68.6億港元）。

根據聆訊後文件，諾誠健華醫藥目前有3款藥物處於臨床階段，包括核心產品「奧布替尼」、用於治療各種實體瘤的泛FGFR抑制劑「ICP-192」，以及FGFR4抑制劑「ICP-105」，當中「奧布替尼」已經於去年11月提交慢性淋巴細胞白血病、小淋巴細胞淋巴瘤的新藥上市申請，並已獲受理，另外亦於今年1月提交套細胞淋巴瘤的新藥上市申請。

集團現就「奧布替尼」擁有8項已授予專利及7項全國階段專利申請，就「ICP-105」擁有15項全國階段專利申請，以及就「ICP-192」擁有12項全國 階段專利申請。

2017至今 持續經營虧損合計超15億元人民幣

諾誠健華自成立至今未盈利並產生經營虧損，截至去年6月底止6個月，錄得經營虧損3.2億元（人民幣，下同），较2018年同期的2.8億有所擴大，自2017年起，持續經營虧損合計超15億元。

諾誠健華醫藥指，目前正在廣州建造一個佔地5萬平方米的生產設施用於商業化大規模生 產，年產能為十億粒藥片，預期將於今年第4季度完工並準備接受檢驗，該設施的設計遵守美國、歐洲、日本及中國的GMP規定。

另外，集團已組建銷售及營銷領導團隊，且正在擴大商業化團隊，預期截至今年底將擁有80至90名銷售代表，覆蓋全國約300間醫院。

是次集資所得款項將用作撥資同時在中國及美國進行和計劃進行奧布替尼治療B細胞惡性腫瘤，及奧布替尼治療自身免疫性疾病的臨床試驗，以及有關奧布替尼對於主要適應症的註冊文件準備、推出及商業化、分配至其他臨床及IND階段候選藥物、用作為管線中的六種IND準備階段的候選藥物的研發，及新候選藥物的研發及外部引進提供資金，以及一般企業營運用途。

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責任編輯：趙偉津