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【YouTube黃標】一提肺炎就被黃標！YouTuber如何「上訴」保正常營利？

科技 17:45 2020/03/05

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有來自世界各地的YouTuber投訴，近日發布與新冠肺炎COVID-19（武漢肺炎）的影片就被「黃標」，YouTuber該如何「上訴」令影片正常營利？

不少YouTube內容創作者（YouTuber）透過YouTube廣告機制和YouTube官方共享利潤，惟近日有來自世界各地的YouTuber投訴，發布與新冠肺炎COVID-19（武漢肺炎）的影片就被「黃標」，因此被限制或無法獲得廣告收益。根據現時YouTube政策，YouTuber該如何「上訴」令影片正常營利？

影片在影片管理員中被黃標即代表被歸類「不適合多數廣告客戶」，而YouTube已將是次武漢肺炎疫情列為「爭議性話題及敏感議題」，只要影片中提到有關字眼及影像等，不論內容長短、涉及的觀點是甚麼，都會被黃標。近日已有多名港台YouTuber投訴，多條與「新冠肺炎（武漢肺炎）」的影片被「黃標」。甚至有外國例子，在YouTube上推出遊戲頻道「Spawn Wave」的外國Jonathan Downey，僅上載了遊戲開發者大會（Game Developers Conference，GDC）被取消的影片，提及到GDC是因武漢肺炎疫情而取消，經已被黃標。

＞＞＞【新冠肺炎】加拿大研究　微信等平台封鎖肺炎關鍵詞

目前YouTube的自我認證功能中，用戶可在 YouTube 工作室 Beta 版中上傳影片，按照以下步驟評估影片是否「符合廣告客戶青睞內容規範」：

  • 上傳影片時，依序按「盈利」下拉式選單，啟用 》完成 》下一步
  • 在「進階設定」資訊卡上選取相關功能，按 下一步
  • 填寫「廣告合適度」資訊卡上的問卷，按下一步
  • 若影片沒包含問卷所列出的內容，您可以捲動至頁面底部，然後勾選「以上皆非」旁的方塊
  • 若用戶想先得知影片的營利狀態，可把瀏覽權限設為不公開，待確認影片的營利狀態後再公開發布
  • 回答完畢時，按 完成

YouTube指，上傳為不公開影片並不會影響該部影片在 YouTube搜尋和曝光系統中的成效，只有在影片設為公開後，系統才會開始運作。

假如用戶不同意該自動化系統的評估結果，可從「影片」頁面申請人工審查，影片會由專家進行審查。

  • 在影片管理員中找出要提出申訴的影片按 要求審查
  • 依照畫面上的指示操作
  • 提交申訴後，影片管理員中的影片旁就會標示申訴狀態的最新進度
  • 通常在影片上傳 48 小時後，影片的營利狀態分類就會穩定下來

＞＞＞【新冠肺炎】外媒揭支付寶「健康碼」助政府監控　與執法部門共享資料

責任編輯：張寶燕

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