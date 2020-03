【北美疫情】加拿大軍預備瘟疫大流行計劃 支撐國家運作

新型冠狀病毒肺炎(武漢肺炎)疫情在北美州蔓延。加拿大疫情擴散至多個省份,確診病例累計33宗。加拿大最高軍事指揮官周三(4日)發布一系列詳細的預備「瘟疫大流行計劃」命令,分別針對國內外的軍事單位,以支撐國家末來的運作。

當局指,「瘟疫大流行計劃」命令使基地指揮官有權在發生新冠肺炎案件數量激增的情況下,取消基地的大型集會。該計劃指出其他預防措施,包括個人衛生、嚴格審查所有不必要的出行,以及為海陸空三軍人員提供假期。

加拿大國防部參謀長萬斯(Jonathan Vance)在渥太華舉行的一次國防會議上稱:「這樣做的目的是要研究如果瘟疫大流行時,我們需要做的事情以保存部隊的有生力量。」他補充,如果發生全面的突發衛生事件,軍方需要保持運作來支持政府運作。

【南韓疫情】新天地教會是甚麼 朴槿惠也遭牽連

【美國疫情】洛杉磯醫護人員確診 未知傳播原因

當局預計在最壞情況下,聯邦政府官員的缺勤率會達25%。萬斯稱,軍方的缺勤率也在差不多。軍方試圖將人員進出某些國家,特別是中東地區時,已經註意到部分人員調動計劃中斷。

加拿大在伊拉克部署約500名士兵,萬斯稱,由於伊拉克公共衛生系統狀況不佳,敘利亞北部和伊拉克等戰區極易受到新型冠狀病毒肺炎的攻擊。

華盛頓戰爭研究所(Institute for the Study of War)研究主任卡法雷拉(Jenny Cafarella)指,過去幾天逃離敘利亞,前往土耳其的難民在空曠的地方睡覺,她預測該病毒可能會成為主要的安全隱患。

【美國疫情】特朗普:對疫情爆發不意外 早已從中國聽說

【英國疫情】威廉王子戲稱自己散播病毒 被批愚蠢

責任編輯:曾子龍