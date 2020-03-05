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【北美疫情】加拿大軍預備瘟疫大流行計劃 支撐國家運作

環球社會熱點 17:05 2020/03/05

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新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情在北美州蔓延。加拿大疫情擴散至多個省份，確診病例累計33宗。加拿大最高軍事指揮官周三（4日）發布一系列詳細的預備「瘟疫大流行計劃」命令，分別針對國內外的軍事單位，以支撐國家末來的運作。

當局指，「瘟疫大流行計劃」命令使基地指揮官有權在發生新冠肺炎案件數量激增的情況下，取消基地的大型集會。該計劃指出其他預防措施，包括個人衛生、嚴格審查所有不必要的出行，以及為海陸空三軍人員提供假期。

加拿大國防部參謀長萬斯（Jonathan Vance）在渥太華舉行的一次國防會議上稱：「這樣做的目的是要研究如果瘟疫大流行時，我們需要做的事情以保存部隊的有生力量。」他補充，如果發生全面的突發衛生事件，軍方需要保持運作來支持政府運作。

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當局預計在最壞情況下，聯邦政府官員的缺勤率會達25%。萬斯稱，軍方的缺勤率也在差不多。軍方試圖將人員進出某些國家，特別是中東地區時，已經註意到部分人員調動計劃中斷。

加拿大在伊拉克部署約500名士兵，萬斯稱，由於伊拉克公共衛生系統狀況不佳，敘利亞北部和伊拉克等戰區極易受到新型冠狀病毒肺炎的攻擊。

華盛頓戰爭研究所（Institute for the Study of War）研究主任卡法雷拉（Jenny Cafarella）指，過去幾天逃離敘利亞，前往土耳其的難民在空曠的地方睡覺，她預測該病毒可能會成為主要的安全隱患。

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責任編輯：曾子龍

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