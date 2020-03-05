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聯儲局緊急減息半厘　全球減息潮勢在必行

金融經濟 16:49 2020/03/05

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肺炎疫情持續擴散，本周聯儲局在召開G7電話會議後緊急減息半厘，為2008年來金融海嘯以來首次。環球央行呼應聯儲局減息行動，加拿大央行亦加入一次過減息半厘的陣營，加上前美國副總統拜登在超級星期二選情大振，在民主黨黨內初選領先左翼侯選人桑德斯，市場對美國總統選情的憂慮情緒減退，美股及美元雙雙反彈。筆者預期，環球央行減息潮有助提振市場情緒，全球股市或出現短暫反彈。然而，聯儲局突然出手緊急減息並非吉兆，可能預示疫情比想像中更為嚴峻，年內或出現十年一遇的金融市場災難，減息後聯儲局對抗經濟衰退的工具進一步減少，股市可能在反彈後再展跌浪。

受惠美元轉弱及中國國內疫情趨緩，人民幣回升至6.93水平。人民銀行未有跟隨聯儲局減息，中美利差擴闊亦有助支持人民幣滙價。儘管環球減息潮開啟了人行的利率下行空間，筆者認為人行較大機會維持穩健貨幣政策立場。疫情影響下，2月份中國經濟活動一度陷於停頓，相比大幅度減息支持國企，中國更需要推出定向寬鬆支援小微企業，以免企業倒閉潮爆發。現階段人行積極減免及延遲利息及本金還款，並同時引導寬鬆預期，對支持中國實體經濟似乎更有幫助。

撰文 : 張建泰 瑞穗銀行香港資金部首席亞洲外滙策略師

欄名 : 外幣滙穗

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