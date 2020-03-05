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WeChat Pay HK邀新用戶　最高送100元電子現金券

商業 16:49 2020/03/05

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WeChat Pay HK現有用戶及新用戶參與活動後，分別可獲贈高達100元及50元電子現金劵。

騰訊（00700）旗下流動支付平台WeChat Pay HK宣布，推出「友福同賞」活動，讓用戶透過邀請親友體驗WeChat Pay HK，獲取折扣優惠。現有用戶及合資格新用戶參與活動後，分別可獲贈高達100元及50元電子現金劵。

由即日起至4月30日，WeChat Pay HK用戶透過以下三個方法：

1. 於優惠專區內的「友福同賞」推廣活動頁面點擊右上角「…」，再「傳送給朋友」；

2. 於活動頁面點擊「生成專屬QR Code」，經Facebook或WhatsApp分享給朋友；

3. 於活動頁面查看專屬邀請碼，並透過Facebook或WhatsApp分享給朋友。

WeChat Pay HK用戶可於優惠專區內的「友福同賞」推廣活動頁面點擊右上角「…」，再「傳送給朋友」。（WeChat Pay HK提供）

WeChat Pay HK用戶可於活動頁面點擊「生成專屬QR Code」，經社交網站分享給朋友。（WeChat Pay HK提供）

WeChat Pay HK用戶可於活動頁面查看專屬邀請碼，並透過社交網站分享給朋友。（WeChat Pay HK提供）

新用戶可獲總值40元的商戶電子現金券，及10元通用電子現金券。只要新用戶成功領取並使用10元通用電子現金券，舊用戶即可獲10元電子現金券，並可於下次消費滿20元時自動使用。不過，每位用戶最多可邀請10位新用戶，賺取總值100元的電子現金券。

另外，總值15元的「多用多賞通用券」活動於3月份亦會繼續進行。每位用戶最多可領取及使用4張「多用多賞」通用券。

責任編輯：馬意文

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