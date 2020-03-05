WeChat Pay HK邀新用戶　最高送100元電子現金券

▲ WeChat Pay HK現有用戶及新用戶參與活動後，分別可獲贈高達100元及50元電子現金劵。

騰訊（00700）旗下流動支付平台WeChat Pay HK宣布，推出「友福同賞」活動，讓用戶透過邀請親友體驗WeChat Pay HK，獲取折扣優惠。現有用戶及合資格新用戶參與活動後，分別可獲贈高達100元及50元電子現金劵。

由即日起至4月30日，WeChat Pay HK用戶透過以下三個方法：

1. 於優惠專區內的「友福同賞」推廣活動頁面點擊右上角「…」，再「傳送給朋友」；

2. 於活動頁面點擊「生成專屬QR Code」，經Facebook或WhatsApp分享給朋友；

3. 於活動頁面查看專屬邀請碼，並透過Facebook或WhatsApp分享給朋友。

▲ WeChat Pay HK用戶可於優惠專區內的「友福同賞」推廣活動頁面點擊右上角「…」，再「傳送給朋友」。（WeChat Pay HK提供）

▲ WeChat Pay HK用戶可於活動頁面點擊「生成專屬QR Code」，經社交網站分享給朋友。（WeChat Pay HK提供）

▲ WeChat Pay HK用戶可於活動頁面查看專屬邀請碼，並透過社交網站分享給朋友。（WeChat Pay HK提供）

新用戶可獲總值40元的商戶電子現金券，及10元通用電子現金券。只要新用戶成功領取並使用10元通用電子現金券，舊用戶即可獲10元電子現金券，並可於下次消費滿20元時自動使用。不過，每位用戶最多可邀請10位新用戶，賺取總值100元的電子現金券。

另外，總值15元的「多用多賞通用券」活動於3月份亦會繼續進行。每位用戶最多可領取及使用4張「多用多賞」通用券。

責任編輯：馬意文