【藍籌業績】港鐵去年純利減少25% 疫情令今年首兩個月利潤減少13億元

▲ 港鐵預警，近期的新型冠狀病毒疫情爆發，集團多項業務均受到了嚴重影響。

港鐵 （00066） 去年純利減少25.5%至119.3億元，經常性業務利潤更大跌44.8%至49.8億元；基本業務利潤則減6.2%。末期息0.98元；全年派息1.23元，現價股息率2.83厘。

末期息0.98元 現價股息率2.83厘

撇除香港公眾活動、香港沙田至中環綫項目及英國西南部鐵路的撥備之不利影響，經常性及基本業務利潤本應分別增加7.7%及35.8%。

港鐵並預警，近期的新型冠狀病毒疫情爆發，集團多項業務均受到了嚴重影響。根據初步未經審核之內部管理帳目，新型冠狀病毒疫情及香港公眾活動的後續影響對集團經常性業務淨利潤在2020年首兩個月的財務影響預計約13億元。

香港客運業務收入增長2.3%，主要由於高速鐵路（香港段）自2018年9月通車的全年影響，惟被公眾活動的不利影響所抵銷。總乘客量下跌6.4%，上半年增長2.5%，而下半年則下跌14.8%。

未來12個月批出3項物業發展項目

香港車站商務和物業租賃業務收入增長5.0%，主要由於高速鐵路（香港段）的全年貢獻，足以抵銷公眾活動所帶來的不利影響，主要與向租戶提供的租金優惠有關。

物業發展方面，利潤為55億港元，主要來自 MALIBU（「日出康城」第五期）和「The LOHAS 康城」（「日出康城」第七期商場）。港鐵已於2019年及2020年分別批出兩項及一項新物業發展項目。未來12個月左右，視乎市況而定，集團將為三項物業發展項目進行招標。

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