【樓策鬆綁】廣州市推取消限購　不足一日即刪除

▲ 廣州市本周二提出48條舉措，包括取消2017年3月30日施行的公寓限購政策，不過有關措施於同日晚間已遭刪除，顯示「404頁面」。（資料圖片）

中國多個省市自2月起推出陸續推出樓市寬鬆政策，當中廣州市本周二（3日）提出48條舉措，其中指出要優化商服類項目建設和銷售管理，取消2017年3月30日施行的公寓限購政策，令廣州成為首個鬆綁限購的一線城市，消息昨刺激內房股揚升，不過，有關措施於同日晚間已遭刪除，顯示「404頁面」。為武漢解除封城四小時而宣布無效後，又一次政策急改的情況。

內媒引述廣州市政府相關人士回應指，的確有商服類房地產項目政策，惟相關政策可能細則要重新制定，暫時還沒有明確，並表示屆時再留意政府官網查看。

值得注意的是，報道指，當時廣東省人民政府新聞辦公室的官微「廣東發布」亦轉載有關消息，並以《重磅！廣州公寓不再限購》為標題。

廣州市政府周二發布《廣州市堅決打贏新冠肺炎疫情防控阻擊戰努力實現全年經濟社會發展目標任務的若干措施》，共48條舉措，包括商服類項目不再限定銷售對象，已確權登記的不再限定轉讓對象根據內媒報道，以及延期申報納稅和稅費優惠、繳納土地出讓金及繳納城市基礎設施配套費等。新版本的發布，已轉為促進房地產市場平穩健康發展。

事實上，上月駐馬店市亦曾發布《駐馬店市人民政府關於進一步規範促進房地產業平穩健康發展的意見》，當中包括將駐馬店市職工住房公積金貸款首付比例，從三成變為兩成，引起外界關注，惟及後省政府約談駐馬店市人民政府主要負責人，堅持「房住不炒」，有關政策文件亦遭撤下。

相關文章：

【樓策鬆綁】三省放寛樓市政策 內房股全綫揚升

【內房數據】一文看清內房2月銷售：雅居樂合約銷售按年跌近六成（不斷更新）

內地樓市傳鬆綁浙商銀行降首期比例 內房股全綫升

責任編輯：趙偉津