【新冠肺炎】Affordable Art Fair宣布延期至8月

▲ 原定於5月份舉行的第8屆藝博會將延期至今年8月20至23日舉行。（藝博會提供圖片）

受新冠肺炎（武漢肺炎）疫情影響，全球不少大型活動亦宣布取消。香港Affordable Art Fair今日亦宣布，原定於5月份舉行的第8屆藝博會將延期至今年8月20至23日舉行。

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以往藝博會每年吸引達25,000名參觀人次，考慮到藝博會主辦單位一直密切留意本港COVID-19（新冠狀病毒）的最新發展。考慮到大眾、參與的畫廊及合作夥伴的安全和健康，主辦單位與參展畫廊、合作夥伴以及舉辦場地香港會議展覽中心協商後，最終作出延期的決定。



Affordable Art Fair創辦人Will Ramsay 表示：「香港在我心中一直佔有一個特別的位置，並為過去七年令藝術在這個地方變得更普及而感到非常自豪。我們正面對充滿挑戰的時刻，並必須對參展商、參觀人士和工作人員的健康與安全作出承擔。我們深信延期至8月舉行的決定將令消費者恢復參與藝博會的信心，同時非常期待為大家帶來新一屆的藝博會。」

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第8屆Affordable Art Fair將於2020年8月20日至23日期間假香港會議展覽中心舉行，帶來來自本地以及國際畫廊的全新及當代藝術品，定價介乎港幣1,000元至100,000元。

責任編輯：葉泳珊