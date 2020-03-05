【新冠肺炎】三分二受訪者擬疫後提高開支　瑞銀料內地汽車銷售第二季復甦

▲ 瑞銀在2月14日至20日訪問了1,000個消費者，三分二受訪者稱他們計劃在疫情受控後，提高消費開支。

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）爆發，打擊內地汽車銷售。瑞銀估計，內地2月份零售汽車銷售將按年跌80%至90%，但瑞銀調查發現，三分二受訪者稱當疫情受控後，計劃提高消費開支，反饋似乎令人鼓舞。

三分二受訪者稱疫後擬提高開支

瑞銀在2月14日至20日訪問了1,000個消費者。調查發現，盡管疫情爆發期間失去的銷售可能無法完全恢復，但反饋似乎仍然令人鼓舞。三分二受訪者稱他們計劃在疫情受控後，提高消費開支，當中17%稱疫情提高了他們買車的意慾；42%稱計劃提高運動或娛樂的開支；36%稱會提高日用品開支；25%及11%會花在國內及海外旅行方面。

瑞銀料內地汽車銷售第二季復甦

調查發現，一、二綫城市受訪者買車的意慾較三、四綫城市高。瑞銀指出，由於部分受訪者已經擁有汽車，以及可能沒有駕駛執照，因此認為所有受訪者中有17%買車意慾提高，是令人鼓舞的結果。在2016年至17年汽車銷售頂時，該行調查發現僅17%至18%受訪者計劃在未來12個月個月買車。

瑞銀預料，第二季和下半年汽車銷售將有所回升，料廣汽 （02238） 會受惠本田及豐田新SUV的貢獻、華晨 （01114） 料受惠寶馬市佔率上升、長城 （02333） 料受惠卡車銷售增長，予3股「買入」評級。

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