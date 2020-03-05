  • 20°C
香港時間 : 2020305日 (四) 16:57
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【新冠肺炎】三分二受訪者擬疫後提高開支　瑞銀料內地汽車銷售第二季復甦

金融經濟 16:35 2020/03/05

分享：

瑞銀在2月14日至20日訪問了1,000個消費者，三分二受訪者稱他們計劃在疫情受控後，提高消費開支。

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）爆發，打擊內地汽車銷售。瑞銀估計，內地2月份零售汽車銷售將按年跌80%至90%，但瑞銀調查發現，三分二受訪者稱當疫情受控後，計劃提高消費開支，反饋似乎令人鼓舞。

三分二受訪者稱疫後擬提高開支

瑞銀在2月14日至20日訪問了1,000個消費者。調查發現，盡管疫情爆發期間失去的銷售可能無法完全恢復，但反饋似乎仍然令人鼓舞。三分二受訪者稱他們計劃在疫情受控後，提高消費開支，當中17%稱疫情提高了他們買車的意慾；42%稱計劃提高運動或娛樂的開支；36%稱會提高日用品開支；25%及11%會花在國內及海外旅行方面。

瑞銀料內地汽車銷售第二季復甦

調查發現，一、二綫城市受訪者買車的意慾較三、四綫城市高。瑞銀指出，由於部分受訪者已經擁有汽車，以及可能沒有駕駛執照，因此認為所有受訪者中有17%買車意慾提高，是令人鼓舞的結果。在2016年至17年汽車銷售頂時，該行調查發現僅17%至18%受訪者計劃在未來12個月個月買車。

瑞銀預料，第二季和下半年汽車銷售將有所回升，料廣汽 （02238） 會受惠本田及豐田新SUV的貢獻、華晨 （01114） 料受惠寶馬市佔率上升、長城 （02333） 料受惠卡車銷售增長，予3股「買入」評級。

相關文章：

【新冠肺炎】樂高毋懼疫市 今年中國門店擬增至220間

【中國復工】瑞銀料3月底中國工業100%復工　投資上半年聚焦基建

疫情 汽車 零售 中國 瑞銀 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

上一篇文章

港股午後發力升545點 騰訊百億成交升穿405元「南非頂」（不斷更新）

下一篇文章

繼續保持信念 疫情憂慮對金融市場負面影響不會持續
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

港股午後發力升545點 騰訊百億成交升穿405元「南非頂」（不斷更新）
港股午後發力升545點 騰訊百億成交升穿405元「南非頂」（不斷更新）
Bossini創辦人孫女羅貝兒今年1月韓國抽脂後死亡　丈夫香港入稟控告涉事醫院
Bossini創辦人孫女羅貝兒今年1月韓國抽脂後死亡　丈夫香港入稟控告涉事醫院
【萬寧口罩】萬寧今早夥THE GULU網上售理的幼童口罩 名額8800個（附分店地址）
【萬寧口罩】萬寧今早夥THE GULU網上售理的幼童口罩 名額8800個（附分店地址）
【口罩難求】口罩哪裡買　口罩返貨最新情況一文看清（不斷更新）
【口罩難求】口罩哪裡買　口罩返貨最新情況一文看清（不斷更新）
【加拿大減息半厘】美國、加拿大先後減息半厘 港股夜期升逾百點（不斷更新）
【加拿大減息半厘】美國、加拿大先後減息半厘 港股夜期升逾百點（不斷更新）
【限制入境】各國會否限制香港人入境？一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第十三版）
【限制入境】各國會否限制香港人入境？一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第十三版）