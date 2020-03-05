繼續保持信念 疫情憂慮對金融市場負面影響不會持續

聯儲局突然減息0.5厘，解釋似是此地無銀，為疫情帶來的經濟衝擊作好準備，更是像掩飾疫情差得像減息也不能支撐很多。但我們通過理性的檢測（請參考我們2020年2月26日發佈的CIO市場透視），除非新冠肺炎疫情成為了全球大流行，否則，我們預期疫情的憂慮對金融市場的負面影響不會持續很久這個看法不變。



我們有這樣的主張主要是在疫情的影響下，亞洲發至全球各國政府已加強應是對措施以緩和疫情對經濟的影響，例如，中國人民銀行在2月尾已向貨幣市場注入二千多億美元並降低逆回購協議利率、亞洲多國和美國減息。而且在一輪避險情緒下，美國國債孳息率創下新低，這也支持了我們早前預期的「FOMO」(害怕錯過)和「TINA」(別無選擇)，最終令到股市得到支持。



在面對目前的經濟增長放緩和低利率環境，投資者需要建立一個長期而有韌性的投資組合，以至在投資市場面對風浪時亦不必驚慌。因此，我們繼續保持槓鈴策略，保持攻守兩端的投資組合。在「守」的一方，我們看好企業債券，特別是BB/BBB評級的，因為與低孳息回報的A/AA評級債券或更高風險的B/CCC評級債券相比，BB/BBB評級債券具有更吸引力的風險力回報。

欄名 : 星級展望