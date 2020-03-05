國產Model 3被踢爆改用舊晶片　中國Tesla致歉

▲ 特斯拉（Tesla）近日遭中國車主投訴，表示自己購買的中國製Model 3 SR+車輛配備與標示不符，文件顯示是HW3.0晶片，但車子卻是使用HW2.5舊款晶片。

特斯拉（Tesla）近日遭中國車主投訴，表示自己購買的中國製Model 3 SR+車輛配備與標示不符，文件顯示是HW3.0晶片，但車子卻是使用HW2.5舊款晶片，而這是車主自行發現，購買前並不知情。中國Tesla致歉回應指，此乃受限於供應鏈狀況而採取的行動，並願意為該車主提供免費更換晶片服務。

據車主於網上的貼文指，其購買的Model 3控制器型號為Hardware 2.5，但在《電動車環保信息隨車清單》上，報備的資料卻顯示其硬件型號為Hardware 3.0，與實裝的版本不一致，引發不少車主和網友的質疑。據悉，目前已有近 400 位車主致電中國Tesla投訴。

【武漢肺炎】Tesla關閉內地所有門市 只供線上訂購

馬斯克警告：Twitter加密貨幣騙案已達嚴重程度

中國Tesla表示，受疫情影響，上海Tesla超級工廠於2月10日開始復工復產，期間出產的 Model 3 SR+基於供應鏈狀況，一部分中國製Model 3安裝的硬體為HW2.5晶片。Tesla 強調，在沒有加購 FSD 的使用狀況下，使用 HW2.5 和 HW3.0 在乘駕體驗與使用安全上基本不存在區別，故為了儘快提供產品，才使用 HW2.5 頂上。而若是購車時已付費購買 FSD 的車主，出廠車輛則會安裝 HW3.0 晶片。

回應也說明，其初衷是希望能在滿足消費者安全和使用需求的前提下，儘快為大家提供產品，對於部分熱愛Tesla的車主因此而產生困擾，深表歉意和理解。Tesla正積極採取各種措施，確保產能以及供應鏈能陸續恢復。同時，Tesla將按計劃陸續為控制器硬體為HW2.5的中國製Model 3車主提供免費更換HW3.0的服務，有更換需求的用戶，需通過Tesla服務中心預約並等待。

責任編輯：施雯雯