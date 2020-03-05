【新冠肺炎】高盛︰乳製品行業加速整合 下調蒙牛目標價

▲ 高盛將蒙牛目標價由31.4元下調至30.9元，維持中性評級。

新冠肺炎（武漢肺炎）對不同產業鏈造成衝擊。券商高盛在最新報告中預測，中國乳業股於本年度盈利下跌3至11%。該行認為，乳製品屬於消費必需品，仍有着一定彈性需求，中長期而言可得益於消費者健康意識提升。疫情過後，料行業會加速整合，蒙牛 （02319） 及伊利（滬︰600887）兩企業料會獲得更多市佔率。

報告指出，疫情對乳製品行業的影響主要體現在民眾減少外出及停課，令需求放緩；短期料各企業會加大推廣及節扣優惠，以消除市面上過多的存貨；供應鏈中斷令現金流出現壓力。高盛認為，由於疫情短期的業務中斷，小型企業會因沒有足夠緩衝能力而被淘汰，預計蒙牛及伊利作為行業內兩大領先者，將會利用其規模優勢獲得更多市場份額，加快行業整合。

高盛將蒙牛目標價由31.4元下調至30.9元，較現價仍有約4.6%上漲空間。該行解釋,下調目標價主要是基於蒙牛其併購及出售業務，和疫情帶來影響。在維持2020年及2021年目標市盈率24倍不變的情況下，對其目標價作調整。

高盛維持伊利的買入評級，認為該公司將在銷售增長目標與利潤之間取得平衡，而該公司的在非乳製品方面的業務亦有助於今年銷售增長。另外，疫情亦會令原材料奶的成下降，料該公司盈利下行風險限，維持其買入評級，目標價亦由32元上調至33元。

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