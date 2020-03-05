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【疫市營商】一風堂、丼丼屋齊推外賣自取8折優惠　周一至周日全日供應

商業 15:57 2020/03/05

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美心集團旗下的丼丼屋及香港一風堂由即日起推出外賣自取8折優惠。（丼丼屋及香港一風堂提供圖片）

美心集團旗下兩間日式食肆齊推外賣自取優惠，丼丼屋及香港一風堂由即日起推出外賣自取8折優惠；香港一風堂更特設低至6折的「超得下午茶套餐」。

【郊遊推介】港人避疫情　除了行山還有哪些效遊選擇？

由即日起至3月24日，凡惠顧一風堂外賣自取餐目即可享8折優惠，以包括一風堂辣肉味噌沾麵配芝士、鰻魚便當、增量版沖繩風豚軟骨飯，以及一系列小食如黑松露汁一風堂餃子。一風堂外賣自取餐目8折優惠適用於星期一至日及公眾假期全日。
 
同時，香港一風堂亦推出下午茶套餐，以低至6折的超值優惠提供多款輕量選擇，包括：博多飯、小白丸、炙燒豚肉半熟玉子飯，以及赤丸新味等。與外賣自取優惠不同，下午茶於全線分店供應，供應時間為星期一至日及公眾假期下午2時30分至5時30分。

香港一風堂亦推出下午茶套餐，以低至6折的超值優惠提供多款輕量選擇。（香港一風堂提供圖片）

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除了香港一風堂，丼丼屋同樣由即日起至3月31日推出外賣自取8折優惠，餐目包括「唐揚雞丼配溫泉玉子」、「大分南蠻雞便當」、「滑蛋吉列豬扒丼」及「特上盛大蝦海鮮丼」等。另有不同配菜如「炸芝麻雞翼」、「蒲燒鰻魚」等。

另外，丼丼屋亦同步推出「丼丼屋印花企劃推廣：第一回」，只要在4月16日或之前在任何一間丼丼屋分店以堂食或外賣自取形式惠顧滿40元，即可獲印花1個、惠顧滿80元即可獲印花2個，如此類推。顧客於在4月30日或之前集齊10個印花則可當作40元現金使用。

責任編輯：葉泳珊

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