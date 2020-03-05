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至尊公主號被禁靠岸加州 數千人被困 郵輪公司聲稱暫無確診

環球社會熱點 18:51 2020/03/05

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【新冠肺炎美國疫情】郵輪至尊公主疑集體中招 禁靠岸加州

新型冠狀病毒肺炎（又稱武滿肺炎）疫情持續，公主遊輪公司（Princess Cruise）旗下遊輪「至尊公主號」（Grand Princess）上21多人出現病徵，當局緊急宣布禁止遊輪靠岸，郵輪目前被迫停在加州外海，船上數千人被困。公主遊輪發表聲明，聲稱至尊公主號上並沒有新冠肺炎確診個案。

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加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）開記者會交代事件，指截至周三晚上，遊輪上有21人出現病徵，將安排船上的人進行測試，有病徵者是優先測試對象，直指實際情況可能更嚴重。

公主遊輪公司母企嘉年華公司（Carnival Corporation）發聲明，聲稱目前至尊公主號上未有新冠肺炎確診個案，部分乘客和船員上岸前，會應美國疾控中心（CDC）要求接受病毒測試。公司指海岸防衛隊會派直升機運送測試工具，船上醫療人員測試後，再將樣本空運至實驗室做分析。

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至尊公主號目前載有數千人，停在加州外海，暫時被禁止在加州三藩市靠岸，入須等待完成所有病毒測試。美國疾控中心及海岸防衛隊正與遊輪公司合作應對事件，暫時未知遊輪何時可靠岸。

郵輪上月10日由三藩市出發往墨西哥，21日回到三藩市，之後往夏威夷，並在途中緊急折返，因墨國航程上，一名乘客下船後確診並身故，相信是在船上染病，目前船上多人出現病徵，恐出現鑽石公主號事件翻版。

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郵輪至尊公主號疑爆船上感染，被禁止靠岸加州。

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