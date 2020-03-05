【日本疫情】法務大臣：暫停港澳人士免簽入境 中國南韓旅客強制隔離14日 客機限降成田關西

▲ 【日本疫情】法務大臣：暫停港澳人士免簽入境 中國南韓旅客強制隔離14日

新型冠狀病毒肺炎新冠肺炎（武漢肺炎）疫情嚴重，日本擴大檢疫及出入境限制。日本法務大臣森雅子於個人Twitter表示，日本將拒絕南韓及伊朗部分地區人士的入境，同時暫停中國及南韓人士的簽證，以及暫停香港及澳門的免簽證入境安排。

首相安倍晉三周四傍晚宣布，下周一（3月9日）起，來自中國和南韓的旅客，須在指定場所接受強制隔離，不准乘搭交通工具。所有來往中韓的客機，只限在東京成田及大阪關西機場升降。

有關措施暫定直至3月底，但上述措施是否涵蓋香港及澳門旅客，以及港澳人士的免簽證入境安排會否暫停等，安倍均沒有提及。

《產經新聞》今日較早時間報道，日本擬暫停發出簽證予中國及南韓兩國的旅客，而早前發出的簽證將失效，並會暫停香港、澳門及南韓的免簽證措施。

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日本政府目前僅針對中國湖北省、浙江省及南韓大邱市及慶尚北道清道郡等部分地區的旅客實施入境管制。

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另外，中日同意押後，中國國家主席習近平下月訪日行程，兩國優先應對疫情。日方發言人強調，習近平訪日行程押後，不會影響兩國關係，稍後再安排訪日日期。

日本疫情嚴重，令人擔心2020年東京奧運會的命運。日本奧運擔當大臣橋本聖子早前稱，按與國際奧委會（IOC）簽訂的相關合約，比賽要在2020年內舉行，可解讀為可容許推遲。

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