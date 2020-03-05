【日本疫情】日本暫停港澳免簽證入境 中韓旅客強制隔離14日

▲ 【日本疫情】法務大臣：暫停港澳人士免簽入境 中國南韓旅客強制隔離14日

新型冠狀病毒肺炎新冠肺炎（武漢肺炎）疫情嚴重，日本擴大檢疫及出入境限制。除了中國（包括香港及澳門）及南韓入境的旅客，將被強制隔離檢疫14日外，日本法務大臣森雅子於社交網站表示，日本亦將暫停香港及澳門的免簽證入境安排，同時暫停中國及南韓人士的簽證，並拒絕南韓及伊朗主要疫區的人士入境。

首相安倍晉三周四傍晚宣布，下周一（3月9日）起，來自中國和南韓的旅客，須在指定場所接受強制隔離，不准乘搭交通工具。所有來往中韓的客機，只限在東京成田及大阪關西機場升降。有關措施暫定直至3月底。

森雅子其後於個人Twitter、Facebook公布更多新抗疫措施的內容，包括暫停港澳人士的免簽證入境安排。

日本新抗疫措施

●中國（包括香港及澳門）及南韓旅客入境，強制隔離檢疫14日，而他們不能乘坐日本的公共交通工具

●措施下周一實施，直至本月底

●暫停香港及澳門的免簽證入境待遇

●下周一起，中國及南韓旅客已獲發的簽證將會失效

●來自中國及南韓的旅客，只可乘坐飛機到東京成田機場及大阪關西機場

●中止來往中國及南韓的客輪服務

●周六午夜起，擴大對南韓及伊朗的入境禁令，來自疫情爆發的地區的人會被禁止入境

●禁止在網上轉售口罩

《產經新聞》今日較早時間已報道，日本擬暫停發出簽證予中國及南韓兩國的旅客，而早前發出的簽證將失效，並會暫停香港、澳門及南韓的免簽證措施。

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日本政府目前僅針對中國湖北省、浙江省及南韓大邱市及慶尚北道清道郡等部分地區的旅客實施入境管制。

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另外，中日同意押後，中國國家主席習近平下月訪日行程，兩國優先應對疫情。日方發言人強調，習近平訪日行程押後，不會影響兩國關係，稍後再安排訪日日期。

日本疫情嚴重，令人擔心2020年東京奧運會的命運。日本奧運擔當大臣橋本聖子早前稱，按與國際奧委會（IOC）簽訂的相關合約，比賽要在2020年內舉行，可解讀為可容許推遲。

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