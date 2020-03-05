【日本疫情】安倍：強制隔離中國南韓旅客14日 客機限降成田關西

▲ 【新冠肺炎日本疫情】日本或暫停香港免簽 強制隔離中國南韓客

新型冠狀病毒肺炎新冠肺炎（武漢肺炎）疫情嚴重，日本擴大檢疫及出入境限制。共同社報道，首相安倍晉三宣布，下周一（3月9日）起，來自中國和南韓的旅客，須在指定場所接受強制隔離，不准乘搭交通工具。所有來往中韓的客機，只限在東京成田及大阪關西機場升降。

《讀賣新聞》較早前報道，日本計劃對來自中國和南韓的所有旅客，採取為期2周的強制隔離。《產經新聞》報道指，日本擬暫停發出簽證予兩國旅客，早前發出的簽證將失效，並暫停香港、澳門及南韓的免簽證措施。

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日媒報道，日本政府考慮暫停香港、澳門地區，以及南韓免簽證入境，並取消已向中國內地旅客發出簽證，變相禁止港、澳、中國內地及南韓旅客入境。

日本政府目前僅針對中國湖北省、浙江省及南韓大邱市及慶尚北道清道郡等部分地區的旅客實施入境管制。

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另外，中日同意押後，中國國家主席習近平下月訪日行程，兩國優先應對疫情。日方發言人強調，習近平訪日行程押後，不會影響兩國關係，稍後再安排訪日日期。

日本疫情嚴重，令人擔心2020年東京奧運會的命運。日本奧運擔當大臣橋本聖子早前稱，按與國際奧委會（IOC）簽訂的相關合約，比賽要在2020年內舉行，可解讀為可容許推遲。

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