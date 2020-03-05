【日本封關】留港避疫情　除了行山還有哪些效遊選擇？

▲ 南丫島索罟灣漁村，環境簡樸優美。

新冠肺炎（武漢肺炎，COVID-19）疫情持續下，日本亦宣布，香港入境的旅客，將被強制隔離檢疫14日，更暫停香港及澳門的免簽證入境安排，即是想去日本旅遊也先要先辦簽證。



近日不少港人旅遊熱點推出入境限制，去不成旅行又不想呆在家中，效遊成為不少港人的選擇。近日打開社交網站，不難發現充斥各種自然風光相，郊外遊人似乎較鬧市區更熱鬧。Klook整理了5個「周末郊遊好去處」，例如大澳、南丫島、有機菠蘿園、流浮山及西貢，讓港人趁放假到郊外呼吸新鮮空氣。

▲ Klook提供西貢地質遊，行程包括到白沙洲，可享受乘獨木舟穿行在紅樹林中的樂趣。（Klook提供）

效外好去處例如：南丫島漁民文化體驗之旅。參加者可在過程中可以認識香港漁業，最後會到南丫天虹海鮮酒家吃飯。同時，Klook推出農莊體驗抗疫遊，探索元朗錦田的13萬呎有機菠蘿園。

▲ Klook推出農莊體驗抗疫遊，探索元朗錦田的13萬呎有機菠蘿園。（Klook提供）

另外，Klook提供大澳划艇一天遊，可以在水鄉之中欣賞水上的棚屋，還有中華白海豚觀賞之旅，專家會講解海豚的習慣與喜好，分享海豚故事。同時，更設有推廣邀請新用戶活動。只要舊用戶分享邀請鏈接給朋友，再通過鏈接註冊後，新用戶即可獲得25元優惠。舊用戶只要新用戶參加任何活動後，亦可獲得25元優惠。

責任編輯：馬意文