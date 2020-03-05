【南韓疫情】慶山市建「特別護理區」 駐韓美軍增至6確診

南韓疫情蔓延全國，新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）新增確診個案放緩，當局指周四（5日）新增438宗病例，累計5766宗。南韓周四宣佈在慶山市附近建立「特別護理區」，為民眾提供口罩。駐韓美軍證實，再有2名士兵家屬確診。

南韓政府宣佈在慶山市周圍建立一個「特別護理區」，承諾為民眾提供口罩等多種資源。慶山市位於首爾東南250公里，人口約27萬。慶山新病例激增，包括出現在療養院。南韓政府早前在鄰近的大邱市和清道縣附近也建立了「特別護理區」。

大邱市長權泳臻稱：「每天都像戰爭一樣悲傷和艱難。但是，我們的大邱市民卻表現出令人驚訝的智慧和勇氣。」南韓官員稱，受災最嚴重的醫院正在努力容納新病人，約有2117名患者在大邱市輪候床位。同時，數十名新任命的軍事護士於周四在大邱開始工作。

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另外，駐韓美軍報告了兩宗新增新冠肺炎個案，累計確診6宗。據《星條旗報》（Stars and Stripes）報道，美國軍方本周卻表示繼續派新抵達的士兵和家庭成員，送往駐韓軍營，應對北韓核威脅。

美國軍方指，士兵會待在軍事設施範圍內受到保護，免受大邱市發生的事情的影響。這一決定並非輕率之舉，而美國軍方正在努力保護部隊免受新冠肺炎感染的同時，保持隨時準備應對北韓不斷增長的核威脅。

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責任編輯：曾子龍