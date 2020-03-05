【中國復工】瑞銀料3月底中國工業100%復工　投資上半年聚焦基建

▲ 瑞銀預計，今年經濟下行風險加大，料透過基建投資增速達8%至10%保證經濟增長。

瑞銀在電話會議上分析新型冠狀病毒疫情對中國工業影響，工人返工受疫情阻礙，拖累大部分中國企業節後復工進程。中國有3億工人，當中已有2億已回到工廠，預測3月底前所有工人返回工作地點，企業可達到100%全面復工。該行表示，目前建築產業已有近5成項目恢復運作，水泥行業實際產值約20%。

瑞銀證券工業及基礎設施研究主管徐賓表示，中國工業投資在上半年聚焦於「防疫」主題，加大基建投資；而下半年主題為企業盈利復甦。今年是「十三五」規劃「收官之年」，年底政府將推出「十四五」規劃，政策走向對工業投資十分關鍵。

他續稱，由於上半年經濟下行風險加大，預計政府會通過拉動基建投資來實現經濟增長，去年基建投資增速在3%，料今年提升增速達8%至10%，整體基建投資達18萬億至19萬億元（人民幣，下同）。基建投資增速的驅動力為交通運輸等傳動基建項目，可關注高速公路，預計該項目投資將達2萬億元（人民幣，下同），高於交通部1.8萬億元的目標。

徐賓解釋稱，儘管疫情期間實行免收公路費用，短期內地對高速公路盈利有衝擊，但政府之後會陸續出台相關補償措施，彌補高速公路營運商在免費期間的損失。而從長遠來看，這類企業現金流強，仍有較強盈利能力。鐵路亦為傳統基建項目，疫情期間，客運受影響大，惟貨運受影響有限，長期看好鐵路改革以及鐵路貨運量增長。

市場最新關注「新基建」概念，徐賓指，新基建目前投資增速加快，但規模仍較為小。相對而言，傳統基建項目基數大，隨着政府需求，項目審批數目將增多且進程加快。

瑞銀證券公用事業及新能源、環保行業分析師劉帥表示，考慮疫情因素，預計光伏、風電今年可完成裝機目標分別為40GW及30GW，此前目標分別為50GW及35GW。不過對行業去年指標的舊項目，反而有正面作用，由於疫情爆發，拖累光伏、風電裝機進程，政府考慮延長去年指標的期限，因此舊項目有更充分時間完成指標。至於今年新指標的招標及安裝等時間延長，預計明年上半年前方可完成。

他表示，今年為「十三五」最後一年，同時亦是新能源行業獲得補貼的最後一年，換言之，明年大部分光伏及風電行業的新項目將不獲錄入補貼目錄，新能源行業將脫離補貼性。此外，政府年底將為「十四五」規劃制定新目標，劉帥認為，新能源領域的目標將會較以往更為激進。光伏及風電裝機目標，2025年分別超過500GW及400GW，而2020的裝機目標分別為 250GW及240GW。

在疫情之前，今年光伏可以裝 50GW 以上，風電可以裝 35GW 以上，考慮到疫情，光伏約可以裝 40GW，風電裝 30GW 總體影響有限，

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記者：陳華