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【超級星期二】拜登競選資金有起色 富豪彭博退選或變金主

環球政治 14:40 2020/03/05

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美國民主黨「超級星期二」總統提名初選陸續結束投票，前副總統拜登的選情領先，籌募的競選資金情況亦有起色。前紐約市長彭博（Mike Bloomberg）選情失利，宣布退選並轉為支持拜登。有分析指彭博作爲超級富豪，退選後或會反成對手拜登的金主。

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拜登於在過去一年的競選資金，幾乎都落後於競爭對手，截至今年1月底共籌得7,000萬美元。但他於南卡羅來納州的初選勝出後、「超級星期二」舉行前夕的籌款有起色，期間籌得約1,500萬美元，幾乎等於拜登於2月籌得的1,800萬美元總額。

彭博與拜登路線接近，僅贏得美屬薩摩亞及12張黨代表票。他發聲明指，於3個月前開始角逐總統，目標是擊敗現任總統特朗普，目標時至今日也沒有改變。彭博指他明白繼續留在初選，將更難實現打敗特朗普的目標，故決定退選。

彭博同時表示，會協助拜登成下一任總統。他過往曾表示，即使他並非民主黨今年總統大選的候選人，仍希望為大型競選活動提供資金，以幫助民主黨的總統候選人。

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有支持者為拜登建立名為「Unite the Country」的超級政治行動委員會，該委員會已花費最少700萬美元，支持他今年的競選活動。

競選財務改革組織Issue One的研究主管貝克爾（Michael Beckel）指，彭博可向「Unite the Country」或彭博成立的「Independence USA」捐款。

貝克爾認爲彭博作爲超級富豪，自然可於政治廣告方面大灑金錢，包括用於攻擊特朗普，或為拜登宣傳。貝克爾更形容，如果彭博不打算繼續於接下來的選舉中投放大量資金，反會令人震驚。

彭博未提供任何政治捐獻的詳情，拜登競選團隊的1位女發言人周三（4日）回應指，有關彭博將如何協助拜登競選，很多細節仍有待解決。

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富豪彭博於美國民主黨「超級星期二」總統提名初選失利及退選，有分析指彭博或成拜登的金主。

責任編輯：鄭錦玲

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