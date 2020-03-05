涉盜Google機密　Uber前高層判罰巨額賠償宣布破產

▲ Uber前高層Anthony Levandowski於日前申請破產保護，事件與Google旗下自動駕駛公司Waymo在與Uber的一場訴訟中勝訴有關，法院要求他須向Google支付1.79億美元才能化解訴訟。

近日Uber接連爆出醜聞，惹起關注。有傳Uber前無人駕駛業務負責人Anthony Levandowski於日前申請破產保護，事件與Google旗下自動駕駛公司Waymo在與Uber的一場訴訟中勝訴有關，法院要求他須向Google支付1.79億美元（約港幣13.9億元）才能化解訴訟。

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據外媒報道，Anthony Levandowski曾於去年8月涉嫌33項盜取和企圖盜取商業機密的罪名，遭到加州聯邦大陪審團的起訴。據他提交的文件顯示，他的資產估計為5000萬至1億美元，而負債為1億至5億美元。

曾擔任Google無人駕駛項目關鍵工程師的Anthony Levandowski與同事Lior Ron違反法律義務，他們從Google離職後成立競爭對手自動駕駛公司Otto，並挖走許多Google的員工，存在不公平競爭行爲。後來，Otto被Uber收購，根據員工協議，Uber將會賠償員工損失。雖然Uber已作出賠償，但在其財務申報文件中顯示，將對其前僱員Levandowski的重大判決提出上訴。Uber暫對事件拒絕置評，而Levandowski的律師亦表示不予回應。

Uber Eats退出印度市場

另一方面，Uber在一份監管申報文件中披露，公司以2.06億美元（約港幣16億元）將印度外賣業務出售給了當地對手Zomato，意味正式退出當地外賣市場。

今年1月，Uber宣佈將其外賣服務Uber Eats的印度業務出售給Zomato，以換取這間虧損的印度外賣初創企業9.99%的股份，市場料股份價值約1.8億美元（約港幣13.9億元）。

在披露的文件顯示，Uber稱其從Zomato收到的Uber Eats印度業務的「公平價格」為2.06億美元（約港幣16億元），其中包括Zomato補償的商品和服務稅的3,500萬美元（約港幣2.7億元）。

據了解，Uber印度外賣業務每月消耗2,000萬美元現金，去年Uber在季度財報中表示，印度外賣業務一直在拖累公司業績。根據印度的監管文件披露，Uber預計其外賣業務在截至2019年12月的5個月中將出現219.7億盧比（約23億港元）的營運虧損。

責任編輯：施雯雯