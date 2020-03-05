  • 20°C
香港時間 : 2020305日 (四) 15:25
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

涉盜Google機密　Uber前高層判罰巨額賠償宣布破產

科技 14:22 2020/03/05

分享：

Uber前高層Anthony Levandowski於日前申請破產保護，事件與Google旗下自動駕駛公司Waymo在與Uber的一場訴訟中勝訴有關，法院要求他須向Google支付1.79億美元才能化解訴訟。

近日Uber接連爆出醜聞，惹起關注。有傳Uber前無人駕駛業務負責人Anthony Levandowski於日前申請破產保護，事件與Google旗下自動駕駛公司Waymo在與Uber的一場訴訟中勝訴有關，法院要求他須向Google支付1.79億美元（約港幣13.9億元）才能化解訴訟。

Uber香港推乘車PIN核實功能　保障乘客安全

Uber成立Uber OOH戶外廣告部門　車頂可賣廣告

據外媒報道，Anthony Levandowski曾於去年8月涉嫌33項盜取和企圖盜取商業機密的罪名，遭到加州聯邦大陪審團的起訴。據他提交的文件顯示，他的資產估計為5000萬至1億美元，而負債為1億至5億美元。

曾擔任Google無人駕駛項目關鍵工程師的Anthony Levandowski與同事Lior Ron違反法律義務，他們從Google離職後成立競爭對手自動駕駛公司Otto，並挖走許多Google的員工，存在不公平競爭行爲。後來，Otto被Uber收購，根據員工協議，Uber將會賠償員工損失。雖然Uber已作出賠償，但在其財務申報文件中顯示，將對其前僱員Levandowski的重大判決提出上訴。Uber暫對事件拒絕置評，而Levandowski的律師亦表示不予回應。

Uber Eats退出印度市場

另一方面，Uber在一份監管申報文件中披露，公司以2.06億美元（約港幣16億元）將印度外賣業務出售給了當地對手Zomato，意味正式退出當地外賣市場。

今年1月，Uber宣佈將其外賣服務Uber Eats的印度業務出售給Zomato，以換取這間虧損的印度外賣初創企業9.99%的股份，市場料股份價值約1.8億美元（約港幣13.9億元）。

在披露的文件顯示，Uber稱其從Zomato收到的Uber Eats印度業務的「公平價格」為2.06億美元（約港幣16億元），其中包括Zomato補償的商品和服務稅的3,500萬美元（約港幣2.7億元）。

據了解，Uber印度外賣業務每月消耗2,000萬美元現金，去年Uber在季度財報中表示，印度外賣業務一直在拖累公司業績。根據印度的監管文件披露，Uber預計其外賣業務在截至2019年12月的5個月中將出現219.7億盧比（約23億港元）的營運虧損。

責任編輯：施雯雯

相關文章

Uber香港推乘車PIN核實功能　保障乘客安全
2020/03/02
Uber香港推乘車PIN核實功能　保障乘客安全
Uber新增翻譯工具　支援逾100種語言
2020/02/28
Uber新增翻譯工具　支援逾100種語言
Uber成立Uber OOH戶外廣告部門　車頂可賣廣告
2020/02/25
Uber成立Uber OOH戶外廣告部門　車頂可賣廣告
【武漢肺炎】墨西哥Uber暫停240個用戶帳號
2020/02/03
【武漢肺炎】墨西哥Uber暫停240個用戶帳號
醜聞 收購 印度 Google Uber Eats Uber 自動駕駛

下一篇文章

【新冠肺炎】外媒揭支付寶「健康碼」助政府監控　與執法部門共享資料
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

蘋果被控故意降速舊iPhone　支付39億元和解
蘋果被控故意降速舊iPhone　支付39億元和解
【新冠肺炎】空氣淨化器對付病毒成效有幾大？
【新冠肺炎】空氣淨化器對付病毒成效有幾大？
【WhatsApp Dark Mode】WhatsApp推出黑暗模式　簡單設定即可啟用（附教學）
【WhatsApp Dark Mode】WhatsApp推出黑暗模式　簡單設定即可啟用（附教學）
Galaxy S20系列開始預訂　部分型號送無線耳機Galaxy Buds+
Galaxy S20系列開始預訂　部分型號送無線耳機Galaxy Buds+
iPhone夜拍賽得主揭盅　夜間模式威力驚人
iPhone夜拍賽得主揭盅　夜間模式威力驚人
【新冠肺炎】加拿大研究　微信等平台封鎖肺炎關鍵詞
【新冠肺炎】加拿大研究　微信等平台封鎖肺炎關鍵詞