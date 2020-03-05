【新股IPO】燁星孖展超購1001倍 興業物聯明日暗盤（附上市時間表）
【物管新股燁星今截孖展，超購1001倍，其餘4隻新股反應較慢熱】新冠肺炎疫情陰霾持續擴散，避險資金續流入物管板塊，內地鴻坤集團旗下物業管理服務供應商燁星集團 （新上市編號：01941） 招股反應非常熱烈，綜合多間券商數據，公開發售部分孖展已超額認購約1001倍，孖展金額逾158億元，該股將於今日截止孖展認購，明日（6日）截止公開申購。
值得注意的是，除燁星外，其餘4隻正招股的新股認購反應均較慢熱，手機遊戲開發商九尊數字互娛 （新上市編號：01961） 及內地建築服務供應商建中建設 （新上市編號：00589） 孖展超購約4倍外，其餘新股均未足額，部分更屢現抽飛情況。
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新股孖展認購情況：
|股份
|業務
|孖展額（元）
|超購（倍）
|入場費（元）/（一手股數）
|燁星集團 （01941）
|內地鴻坤集團旗下物管商
|158億
|1001
|3191.9 （2000）
|九尊數字互娛 （01961）
|手機遊戲開發商
|1.2億
|4.4
|3636.3 （2000）
|建中建設 （00589）
|內地建築服務供應商建
|1.4億
|4.4
|3333.3 （2000）
|生興控股 （01472）
|香港土木工程承建商
|768萬
|未足額
|3181.8 （5000）
|蜆壳電業 （02381）
|香港老牌風扇生產商
|526萬
|未足額
|2303 （6000）
興業物聯明日暗盤 券商睇好升4至5成
河南省物業管理服務供應商興業物聯 （新上市編號：09916） 將於明日公布招股結果，收市後進行暗盤交易，該股錄170億元孖展額，超購853倍，將於下周一（9日）掛牌。
信誠證券聯席董事張智威曾指，興業物聯集資規模較細，若未計及回撥公開發售部分僅5,000手，而現時該股孖展部分已經超購逾600倍，明顯出現「貨乾」的現象，在規模細、求過於供及獲大額超購的情況下，加上目前物管板塊當炒，預料興業物聯升幅有望達4至5成。
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Airbnb上市計劃或推遲至明年進行
外電引述消息指，旅行住宿平台Airbnb原計劃在今年3至4月啟動上市程序，並於今年內上市，不過，受新冠肺炎疫情影響，Airbnb允許平台使用者無償地取消4月1日前於中國的訂單，其中國業務按年大跌80%，削弱其的業績，上市計劃恐要推遲至明年進行。
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中國女裝品牌SHEIN計劃最快今年赴美上市
市場消息指，中國時裝品牌、主力在外國經營網購店的快時尚（fast fashion）品牌SHEIN，已與投行進行接觸
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責任編輯：趙偉津