【新股IPO】燁星今截孖展 超購994倍 興業物聯明日暗盤（附上市時間表）

【物管新股燁星今截孖展，超購994倍，其餘4隻新股反應較慢熱】新冠肺炎疫情陰霾持續擴散，避險資金續流入物管板塊，內地鴻坤集團旗下物業管理服務供應商燁星集團 （新上市編號：01941） 招股反應非常熱烈，綜合多間券商數據，公開發售部分孖展已超額認購約994倍，孖展金額逾157億元，該股將於今日截止孖展認購，明日（6日）截止公開申購。

值得注意的是，除燁星外，其餘4隻正招股的新股認購反應均較慢熱，手機遊戲開發商九尊數字互娛 （新上市編號：01961） 及內地建築服務供應商建中建設 （新上市編號：00589） 孖展超購約4倍外，其餘新股均未足額，部分更屢現抽飛情況。

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新股孖展認購情況：

股份 業務 孖展額（元） 超購（倍） 入場費（元）/（一手股數） 燁星集團 （01941） 內地鴻坤集團旗下物管商 157億 994 3191.9 （2000） 九尊數字互娛 （01961） 手機遊戲開發商 1.2億 4.4 3636.3 （2000） 建中建設 （00589） 內地建築服務供應商建 1.4億 4.4 3333.3 （2000） 生興控股 （01472） 香港土木工程承建商 767萬 未足額 3181.8 （5000） 蜆壳電業 （02381） 香港老牌風扇生產商 513萬 未足額 2303 （6000）

興業物聯明日暗盤 券商睇好升4至5成

河南省物業管理服務供應商興業物聯 （新上市編號：09916） 將於明日公布招股結果，收市後進行暗盤交易，該股錄170億元孖展額，超購853倍，將於下周一（9日）掛牌。

信誠證券聯席董事張智威曾指，興業物聯集資規模較細，若未計及回撥公開發售部分僅5,000手，而現時該股孖展部分已經超購逾600倍，明顯出現「貨乾」的現象，在規模細、求過於供及獲大額超購的情況下，加上目前物管板塊當炒，預料興業物聯升幅有望達4至5成。

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Airbnb上市計劃或推遲至明年進行

外電引述消息指，旅行住宿平台Airbnb原計劃在今年3至4月啟動上市程序，並於今年內上市，不過，受新冠肺炎疫情影響，Airbnb允許平台使用者無償地取消4月1日前於中國的訂單，其中國業務按年大跌80%，削弱其的業績，上市計劃恐要推遲至明年進行。

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中國女裝品牌SHEIN計劃最快今年赴美上市

市場消息指，中國時裝品牌、主力在外國經營網購店的快時尚（fast fashion）品牌SHEIN， 已與投行進行接觸 ， 計劃最快於今年赴美上市， 據早前報道， SHEIN去年底正在洽談一筆逾5億美元的融資，使其估值達50億美元，惟該融資未有最新消息。

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責任編輯：趙偉津