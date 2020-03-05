【區塊鏈技術】康業金融認證員工卡片　防假冒職員騙款

▲ 康業金融科技高級經理張昇（右）表示，早年有發生過不法份子假扮公司信貸職員行騙的案件，因此想到使用區塊鏈結合QR code的方式幫助客戶認證員工的卡片。左為trustME金融科技總監楊偉強（李彥煒攝）

近年網絡上的騙案與日俱增，不法份子或偽冒信貸或保險經紀，更甚者是假扮英國皇室成員到處行騙，大眾市民除了提高警惕外，現時亦可以透過科技的方法去認證各種身分。

康業金融科技高級經理張昇表示，早年有發生過不法份子假扮公司信貸職員行騙的案件。「之前就有零星事件發生，有不法份子利用即時通訊軟件WhatsApp聯絡客戶，訛稱是公司職員，並得到客戶信任，最後客戶上公司簽訂文件時，才發現根本沒有這職員。」他解釋，通常不法份子或訛稱是公司職員，並幫助客戶取得信貸，但就先收取若干手續費，最終待客戶發現是假冒時，已被騙取一筆手續費用了，因此萌生利用科技技術方式認證員工身分的念頭。

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卡片被掃多次 彈出警告或被盜用

康業金融科技就在其公司的員工證上加入QR code（二維碼），背後使用的就是區塊鏈技術，方便客戶認證公司員工身分。trustME金融科技總監楊偉強表示，紅酒、甚至月餅等產品近年都愛用QR code作認證，助客戶或大眾消費者認證產品的真偽。「但是，要辨別產品的真偽，一個QR code並不能做到，因為可能QR code背後的連結都可能是假網站，這樣的QR code辨認真偽方式其實形同虛設。」

▲ trustME運用區塊鏈技術，在每一張卡片上印有QR code，就連誰人收過該卡片、該卡片被查看次數、何時查看等也完全記錄下來，康業金融科技將在本月為旗下百名前線員工印製有QR code的卡片。（李彥煒攝）

楊偉強指出，要真正辨認身分，區塊鏈技術的不可竄改的特點就最適合不過。「台灣上月港推出『區塊鏈律師證書資料驗證系統』，市民可根據每位律師專屬QR code，直接以手機掃瞄就能連結查詢系統，查出律師的所有相關資訊，包括『律師證書區塊鏈驗證』，顯示律師證書基本資訊，及區塊鏈律師證書資料驗證等。」他指出，trustME同樣運用區塊鏈技術，可在每一張卡片上印有不同的QR code，就連誰人收過該卡片、該卡片被查看次數、何時查看等也完全記錄下來，康業金融科技將在今個月為旗下百名前線員工印製有QR code的卡片。

當客戶掃描職員卡片時，便到區塊鏈上核對資料，由於數據不能竄改，能辨認職員身分正確。

楊解釋，當卡片的QR code被掃描時，掃描者會顯示職員的名字，職銜、更會顯示掃描者的裝置的地點，甚至有該卡片被掃的次數。「如果某職員卡片被掃描多次，更會彈出警告，提示該卡片或有機會已被盜用，防止不法分子以該卡片行騙。」

▲ Wechat小程式上建立應用，能兼容各種裝置，用戶亦不需下載大量數據。（李彥煒攝）

Wechat小程式易推廣

張昇表示，要做到掃描QR code並在區塊鏈上認證的話，初期編寫應用程式就遇到困難。「由於編寫程式，必須同時考慮兼容兩大平台Android及iOS，亦要考慮不同尺寸的裝置使用的用戶體驗，初期研發時間就用上個多月。」張坦言，假設最終能推出兼容性最高的應用程式，但推廣大眾下載並使用時，亦要花大量人力物力。「因此最終就選擇在Wechat小程式上建立掃描應用系統，讓客戶能掃描員工卡片。」他解釋，因為Wechat小程式推廣的成本較低，而且已經兼容各種裝置，相信所有客戶都能夠使用該認證服務。

記者：李彥煒