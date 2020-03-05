【日本疫情】北海道雪祭疑集體感染 戶外活動風險不減

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【國際疫情總覽】郵輪至尊公主號被加州禁止靠岸 英廉航Flybe倒閉 （不斷更新）
日本北海道的新型冠狀病毒肺炎新冠肺炎（武漢肺炎）疫情嚴重，是日本最多確診患者的地區。北海道的札幌雪祭吸引國內外約200萬名遊客到訪，雪祭閉幕後，北海道陸續出現曾去過雪祭的患者。專家認為，播毒地點或不是戶外會場，而是會場帳篷等較封閉空間，擴大感染的可能性。
日本東北大學病毒學教授押谷仁表示，札幌雪祭本身是戶外活動，感染風險本應比較低，但雪祭內有很多塑膠製的棚和小屋，用作商店和餐飲店。
曾在2003年沙期間，擔任世界衛生組織（WHO，簡稱世衛）傳染病對策顧問的押谷仁接受日本經濟新聞訪問時解釋，如果遊客和員工在封閉空間內用餐，並同時有患者在附近，較容易受感染。
札幌雪祭疑出現集體感染，千葉和熊本兩縣、曾到過北海道雪祭的民眾也開始發病。北海道2月28日緊急宣布，要求民眾在之後的周末避免外出。
北海道首宗確診患者是來自中國武漢市的40多歲女遊客，於1月26日發病；札幌市內一名50多歲的男子於1月31日發病，但沒有外遊紀錄。
札幌市內一名40多歲男子於2月8日發病，曾在札幌雪祭會場佈置，也沒有外遊紀錄；該男子的40多歲男同事數日後亦發病。札幌市官員認為，雖然感染途徑不明，但可以説是社區感染。
北海道2月21日後的確診個案急增。雪祭閉幕後的5日（即2月13日至17日），每日確診人數僅以單位數增長；但直至2月18日，單日確診人數急增10人，曾參加雪祭的旭川市30多歲男子發病，疫情開始向外擴大。
記者：鄧燕君