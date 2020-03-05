  • 18°C
香港時間 : 2020305日 (四) 14:17
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【日本疫情】北海道雪祭疑集體感染 戶外活動風險不減

環球社會熱點 14:08 2020/03/05

分享：

【新冠肺炎日本疫情】北海道雪祭疑集體感染 戶外活動風險不減

日本北海道的新型冠狀病毒肺炎新冠肺炎（武漢肺炎）疫情嚴重，是日本最多確診患者的地區。北海道的札幌雪祭吸引國內外約200萬名遊客到訪，雪祭閉幕後，北海道陸續出現曾去過雪祭的患者。專家認為，播毒地點或不是戶外會場，而是會場帳篷等較封閉空間，擴大感染的可能性。

【日本疫情分佈】確診治癒同激增 日本8大地方全染病

德國懶理世衛定性 宣布全球瘟疫大流行

日本東北大學病毒學教授押谷仁表示，札幌雪祭本身是戶外活動，感染風險本應比較低，但雪祭內有很多塑膠製的棚和小屋，用作商店和餐飲店。

曾在2003年沙期間，擔任世界衛生組織（WHO，簡稱世衛）傳染病對策顧問的押谷仁接受日本經濟新聞訪問時解釋，如果遊客和員工在封閉空間內用餐，並同時有患者在附近，較容易受感染。

美國加州首死 曾坐遊輪至尊公主號 21人疑染病

日本認東京奧運有位走盞 奧委會強調按計劃舉行

專家認為，播毒地點或不是戶外會場，而是會場帳篷等較封閉空間。

美國華盛頓州最嚴重3原因 料本周500人染病

日本溫泉勝地 九州大分縣失守

札幌雪祭疑出現集體感染，千葉和熊本兩縣、曾到過北海道雪祭的民眾也開始發病。北海道2月28日緊急宣布，要求民眾在之後的周末避免外出。

北海道首宗確診患者是來自中國武漢市的40多歲女遊客，於1月26日發病；札幌市內一名50多歲的男子於1月31日發病，但沒有外遊紀錄。

【美國疫情分佈】紐約激增10確診 加州首死緊急狀態

【歐洲疫情分佈】意大利死亡高於伊朗 全國停課

札幌市內一名40多歲男子於2月8日發病，曾在札幌雪祭會場佈置，也沒有外遊紀錄；該男子的40多歲男同事數日後亦發病。札幌市官員認為，雖然感染途徑不明，但可以説是社區感染。

北海道2月21日後的確診個案急增。雪祭閉幕後的5日（即2月13日至17日），每日確診人數僅以單位數增長；但直至2月18日，單日確診人數急增10人，曾參加雪祭的旭川市30多歲男子發病，疫情開始向外擴大。

「避開人群就是救命」日本專家指年輕人無意中播毒

南韓新天地教會是甚麼 朴槿惠也遭牽連

日本北海道的新型冠狀病毒肺炎新冠肺炎（武漢肺炎）疫情嚴重，是日本最多確診患者的地區。

記者：鄧燕君

相關文章

【日本疫情分佈圖】確診治癒同激增 日本8大地方全染病
今日
【日本疫情分佈圖】確診治癒同激增 日本8大地方全染病
【南韓疫情】死亡率低於1% 快速病毒檢測助控疫
今日
【南韓疫情】死亡率低於1% 快速病毒檢測助控疫
【美國疫情】華盛頓州最嚴重3原因 料本周500人染病
今日
【美國疫情】華盛頓州最嚴重3原因 料本周500人染病
【美國疫情】洛杉磯醫護人員確診 未知傳播原因
今日
【美國疫情】洛杉磯醫護人員確診 未知傳播原因
【英國疫情】不再每日公布疫情捱批 增至89確診
今日
【英國疫情】不再每日公布疫情捱批 增至89確診
疫情 傳染病 札幌 北海道 日本 武漢肺炎 新冠肺炎

下一篇文章

【國際疫情總覽】郵輪至尊公主號被加州禁止靠岸 英廉航Flybe倒閉 （不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國疫情分佈圖】紐約激增10確診 加州首死緊急狀態
【美國疫情分佈圖】紐約激增10確診 加州首死緊急狀態
【日本疫情分佈圖】確診治癒同激增 日本8大地方全染病
【日本疫情分佈圖】確診治癒同激增 日本8大地方全染病
新型冠狀肺炎全球疫情（03月05日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月05日 時間14:00）
【歐洲疫情分佈圖】意大利107死高於伊朗 全國停課
【歐洲疫情分佈圖】意大利107死高於伊朗 全國停課
泰國籲國民港澳回國後隔離14日 不包括外國旅客
泰國籲國民港澳回國後隔離14日 不包括外國旅客
泰國旅遊局澄清 旅客抵泰不需隔離14日
泰國旅遊局澄清 旅客抵泰不需隔離14日